انقلاب شاحنة على مركبة ووقوع إصابات حرجة بـ "تهامة الباحة"

تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.