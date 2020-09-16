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انقلاب شاحنة على مركبة ووقوع إصابات حرجة بـ "تهامة الباحة"

الجهات ذات العلاقة تباشر و"سبق" تتابع

تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.



"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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انقلاب شاحنة على مركبة ووقوع إصابات حرجة بـ "تهامة الباحة"
سبق

تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.



"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:41 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:57 PM

انقلاب شاحنة على مركبة ووقوع إصابات حرجة بـ "تهامة الباحة"

الجهات ذات العلاقة تباشر و"سبق" تتابع

تعبيرية
A A A
أحمد العبدالله - الباحة
2
6,681

تباشر الجهات ذات العلاقة حادث انقلاب شاحنة على مركبة في تهامة الباحة وبحسب المعلومات الأولية وقوع إصابات حرجة واحتجاز داخل المركبة.



"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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