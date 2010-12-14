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اتحاد إذاعات الدول العربية يدشن ندوة تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي

الخبيرة الإعلامية الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل سلطت الضوء على تجربة المملكة

نظم اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الثلاثاء ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي في مدينة الرياض.

وتأتي الندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي.

وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود خبير إعلامي المملكة العربية السعودية، حيث تناولت، مدخلاً عامًا للندوة ومبررات اختيار الموضوع، وكيف يجب أن تتفاعل عربيا مع الهيمنة الرقمية العالمية، من تقديم المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والتي تستضيفها الرياض هذه الأيام.

وتناول المحور الأول: التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي.. "المنطقة الأوروبية" قدمها الخبير الإعلامي Gicomo Mazzone من سويسرا"، وChristophe Liclerq الرئيس التنفيذي لمؤسسة Media Network Euractiv منطقة آسيا والمحيط الهادي، والدكتور جواد متقي الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي ABU أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي قدمها الدكتور David Wood خبير اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU، والمهندس باسل الزعبي مدير إدارة التكنولوجيا والتطوير/ اتحاد إذاعات الدول العربية.

أما المحور الثاني فقد تناول التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، وتجربة المملكة العربية السعودية للدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل خبيرة إعلامية، تجربة الصين لـ Wen Yaru رئيسة تحرير CGTN الرقمية، إضافة إلى تجربة كوريا الجنوبية لـ Lee Taye Hyun الرئيس التنفيذي لشركة WAVVE، فضلاً عن كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية لـ Gicomo Mazzone وهو خبير إعلامي من سويسرا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد إذاعات الدول العربية يدشن ندوة تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي
سبق

نظم اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الثلاثاء ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي في مدينة الرياض.

وتأتي الندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي.

وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود خبير إعلامي المملكة العربية السعودية، حيث تناولت، مدخلاً عامًا للندوة ومبررات اختيار الموضوع، وكيف يجب أن تتفاعل عربيا مع الهيمنة الرقمية العالمية، من تقديم المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والتي تستضيفها الرياض هذه الأيام.

وتناول المحور الأول: التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي.. "المنطقة الأوروبية" قدمها الخبير الإعلامي Gicomo Mazzone من سويسرا"، وChristophe Liclerq الرئيس التنفيذي لمؤسسة Media Network Euractiv منطقة آسيا والمحيط الهادي، والدكتور جواد متقي الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي ABU أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي قدمها الدكتور David Wood خبير اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU، والمهندس باسل الزعبي مدير إدارة التكنولوجيا والتطوير/ اتحاد إذاعات الدول العربية.

أما المحور الثاني فقد تناول التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، وتجربة المملكة العربية السعودية للدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل خبيرة إعلامية، تجربة الصين لـ Wen Yaru رئيسة تحرير CGTN الرقمية، إضافة إلى تجربة كوريا الجنوبية لـ Lee Taye Hyun الرئيس التنفيذي لشركة WAVVE، فضلاً عن كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية لـ Gicomo Mazzone وهو خبير إعلامي من سويسرا.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:10 PM

اتحاد إذاعات الدول العربية يدشن ندوة تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي

الخبيرة الإعلامية الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل سلطت الضوء على تجربة المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الثلاثاء ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي في مدينة الرياض.

وتأتي الندوة على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد بن فهد الحارثي.

وأدار الندوة الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود خبير إعلامي المملكة العربية السعودية، حيث تناولت، مدخلاً عامًا للندوة ومبررات اختيار الموضوع، وكيف يجب أن تتفاعل عربيا مع الهيمنة الرقمية العالمية، من تقديم المهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والتي تستضيفها الرياض هذه الأيام.

وتناول المحور الأول: التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي.. "المنطقة الأوروبية" قدمها الخبير الإعلامي Gicomo Mazzone من سويسرا"، وChristophe Liclerq الرئيس التنفيذي لمؤسسة Media Network Euractiv منطقة آسيا والمحيط الهادي، والدكتور جواد متقي الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي ABU أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي قدمها الدكتور David Wood خبير اتحاد الإذاعات الأوروبية EBU، والمهندس باسل الزعبي مدير إدارة التكنولوجيا والتطوير/ اتحاد إذاعات الدول العربية.

أما المحور الثاني فقد تناول التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا، وتجربة المملكة العربية السعودية للدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل خبيرة إعلامية، تجربة الصين لـ Wen Yaru رئيسة تحرير CGTN الرقمية، إضافة إلى تجربة كوريا الجنوبية لـ Lee Taye Hyun الرئيس التنفيذي لشركة WAVVE، فضلاً عن كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية لـ Gicomo Mazzone وهو خبير إعلامي من سويسرا.

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