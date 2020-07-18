انطلاق الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد

على مدى يومين.. وبمشاركة 19 دولة عربية

تنطلق غداً وعلى مدى يومين أعمال الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص "عن بعد"، بتنظيم من الأولمبياد الخاص الإماراتي ودعم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والأولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة.

ويشارك في الدورة مدربون من 19 دولة عربية من ضمنها السعودية إلى جانب مشاركة مدربين من 6 دول أجنبية.

وتعد إقامة الدورة تجهيزاً لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص استعدادًا للألعاب العالمية الصيفية التي ستقام بألمانيا عام 2023.

وتنطق الدورة فى يومها الأول بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول (أساسيات) يلقيها المحاضر التونسي محمد الساحلي، ثم يلقي مدير الألعاب والمسابقات ونائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عمرو الطحاوي محاضرة عن أسس تنظيم مسابقات السباحة فى الأولمبياد الخاص ليختتم بها فعاليات اليوم الأول.

وتتناول المحاضرة الأولى في اليوم الثاني تأهيل مدرب السباحة مستوى أول (التحليل الفني لطرق السباحة) يلقيها محمد الساحلي، فيما ستكون المحاضرة الثانية عن قانون السباحة وتنظيم المسابقات بالمسابح والمياه المفتوحة وسيقدمها المحاضر الإماراتي فيصل درويش.

