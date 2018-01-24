النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحسّب لـ"بقع دبا".. نجاح مكافحة "غزو الجراد" القادم من الربع الخالي

في السليل والأفلاج وعلى مساحة 13.3 ألف هكتار وعبر 18 فرقة وطائرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الانتهاء من عمليات المكافحة الأرضية والجوية للجراد الصحراوي الأحمر القادم من الربع الخالي في مواقع الإصابة التي امتدت لـ300 كلم مربع بمحافظتي السليل والأفلاج، وذلك عبر 10 فرق مكافحة أرضية و5 فرق استكشاف و3 فرق إشراف من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، إضافة إلى طائرة للمكافحة الجوية.

وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني أن الفرق الميدانية تمكنت خلال 18 يوماً من مكافحة أسراب الجراد في محافظتي الأفلاج والسليل، في مساحة بلغت 13.370 هكتاراً من أصل 32.400 هكتار تم مسحها واستكشافها، مشيراً إلى استهلاك نحو 13.370 لتراً من المبيدات في عمليات المكافحة.

وأكد "الشمراني" أن بعض عمليات الرش والمكافحة مستمرة؛ لمتابعة وتطهير مواقع محدودة جداً، حيث تتجمع أعداد قليلة وذلك لاكتسابها السلوك التجمعي من عدة أجيال، مما يصعب عليها التحول للسلوك الانفرادي بسهولة، موضحاً أن الوضع بحمد لله مطمئن في المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن عمليات الاستكشاف ستستمر في المحافظتين؛ تحسباً لمشاهدة "بقع دبا" صغيرة على حواف المزارع؛ وذلك لاحتمالية وضع البيض من الحشرات التي أتمت نضجها وتزاوجت مؤخراً، متوقعاً مشاهدة "بقع دبا" في منتصف فبراير المقبل، ومعرباً عن شكره وتقديره لمن ساند ودعم وشارك في الحملة المعدة لمكافحة تلك الأسراب والمجموعات القادمة من صحراء الربع الخالي.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي؛ حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي؛ بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه؛ وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحسّب لـ"بقع دبا".. نجاح مكافحة "غزو الجراد" القادم من الربع الخالي
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الانتهاء من عمليات المكافحة الأرضية والجوية للجراد الصحراوي الأحمر القادم من الربع الخالي في مواقع الإصابة التي امتدت لـ300 كلم مربع بمحافظتي السليل والأفلاج، وذلك عبر 10 فرق مكافحة أرضية و5 فرق استكشاف و3 فرق إشراف من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، إضافة إلى طائرة للمكافحة الجوية.

وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني أن الفرق الميدانية تمكنت خلال 18 يوماً من مكافحة أسراب الجراد في محافظتي الأفلاج والسليل، في مساحة بلغت 13.370 هكتاراً من أصل 32.400 هكتار تم مسحها واستكشافها، مشيراً إلى استهلاك نحو 13.370 لتراً من المبيدات في عمليات المكافحة.

وأكد "الشمراني" أن بعض عمليات الرش والمكافحة مستمرة؛ لمتابعة وتطهير مواقع محدودة جداً، حيث تتجمع أعداد قليلة وذلك لاكتسابها السلوك التجمعي من عدة أجيال، مما يصعب عليها التحول للسلوك الانفرادي بسهولة، موضحاً أن الوضع بحمد لله مطمئن في المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن عمليات الاستكشاف ستستمر في المحافظتين؛ تحسباً لمشاهدة "بقع دبا" صغيرة على حواف المزارع؛ وذلك لاحتمالية وضع البيض من الحشرات التي أتمت نضجها وتزاوجت مؤخراً، متوقعاً مشاهدة "بقع دبا" في منتصف فبراير المقبل، ومعرباً عن شكره وتقديره لمن ساند ودعم وشارك في الحملة المعدة لمكافحة تلك الأسراب والمجموعات القادمة من صحراء الربع الخالي.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي؛ حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي؛ بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه؛ وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:48 PM

تحسّب لـ"بقع دبا".. نجاح مكافحة "غزو الجراد" القادم من الربع الخالي

في السليل والأفلاج وعلى مساحة 13.3 ألف هكتار وعبر 18 فرقة وطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
1
1,107

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الانتهاء من عمليات المكافحة الأرضية والجوية للجراد الصحراوي الأحمر القادم من الربع الخالي في مواقع الإصابة التي امتدت لـ300 كلم مربع بمحافظتي السليل والأفلاج، وذلك عبر 10 فرق مكافحة أرضية و5 فرق استكشاف و3 فرق إشراف من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، إضافة إلى طائرة للمكافحة الجوية.

وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني أن الفرق الميدانية تمكنت خلال 18 يوماً من مكافحة أسراب الجراد في محافظتي الأفلاج والسليل، في مساحة بلغت 13.370 هكتاراً من أصل 32.400 هكتار تم مسحها واستكشافها، مشيراً إلى استهلاك نحو 13.370 لتراً من المبيدات في عمليات المكافحة.

وأكد "الشمراني" أن بعض عمليات الرش والمكافحة مستمرة؛ لمتابعة وتطهير مواقع محدودة جداً، حيث تتجمع أعداد قليلة وذلك لاكتسابها السلوك التجمعي من عدة أجيال، مما يصعب عليها التحول للسلوك الانفرادي بسهولة، موضحاً أن الوضع بحمد لله مطمئن في المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن عمليات الاستكشاف ستستمر في المحافظتين؛ تحسباً لمشاهدة "بقع دبا" صغيرة على حواف المزارع؛ وذلك لاحتمالية وضع البيض من الحشرات التي أتمت نضجها وتزاوجت مؤخراً، متوقعاً مشاهدة "بقع دبا" في منتصف فبراير المقبل، ومعرباً عن شكره وتقديره لمن ساند ودعم وشارك في الحملة المعدة لمكافحة تلك الأسراب والمجموعات القادمة من صحراء الربع الخالي.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي؛ حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي؛ بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه؛ وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,744
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,422
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,609
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,542

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة