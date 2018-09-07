"بيشة" تودّع الشهيد "المعاوي" بحضور مسؤولي المحافظة

بعد أداء الصلاة عليه في جامع إمام الدعوة بحي الموسى

شيّعت جموع المصلين بجامع إمام الدعوة بحي الموسى في محافظة بيشة، ظهر اليوم، جثمان شهيد الواجب النقيب فواز عبدالله المعاوي، الذي استُشهد قبل ثلاثة أيام وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وتوافد عدد من المواطنين من محافظة بيشة والمراكز التابعة لها، بحضور وكيل المحافظة والمسؤولين؛ لأداء الصلاة على شهيد الواجب الذي دفن بمقبرة "جميع".

وعبّر ذوو الشهيد وأبناء قبيلته، عن بالغ اعتزازهم باستشهاد النقيب "فواز" في ميادين الشرف والفخر.