ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص . وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم. وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-02 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .



وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.



وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 02:28 PM

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة





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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .



وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.



وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.