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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص

الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

فيروس كورونا الجديد بلجيكا

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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:28 PM

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص

الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.

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