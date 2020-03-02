ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .
وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.
وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.
ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص
الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .
وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.
وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .
ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا إلى 8 أشخاص
الفئات المعرضة للخطر هي المسنون وذوو الأمراض المزمنة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتجدد في بلجيكا إلى ثمانية أشخاص .
وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: تم التأكد من ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم.
وأضافت: الفئات المعرضة للخطر هي كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة.