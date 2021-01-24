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إنفاذًا لأمر الملك.. وزير الخارجية يسلّم "العثيمين" وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.
وثمن سموه جهود "العثيمين" في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.

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إنفاذًا لأمر الملك.. وزير الخارجية يسلّم "العثيمين" وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
سبق

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.
وثمن سموه جهود "العثيمين" في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:45 PM

إنفاذًا لأمر الملك.. وزير الخارجية يسلّم "العثيمين" وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.
وثمن سموه جهود "العثيمين" في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.

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