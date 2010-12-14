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إقلاع على بعد أمتار من الهبوط يثير رعب المسافرين على رحلة نجران

بسبب سوء الأحوال الجوية

أثار قرار قائد الطائرة بالعدول عن الهبوط بعد اقتراب الطائرة لأمتار من مدرج الهبوط بمطار نجران، إحداث هلع وخوف لدى المسافرين على الرحلة رقم 1865، الذين أبدوا استياءهم من الحادثة المستغربة من عدم التنسيق قبل الهبوط مع برج المراقبة المعني بتقدير الهبوط من عدمه.

وقال المواطن " فلاح آل فطيح" إن "مشرفي المقصورة تعاملوا معنا برقي وخففوا من الذعر الذي أحدثه قرار الهبوط والإقلاع"، مطالباً بالتحقيق بالحادثة التي هي غير متوقعة على الناقل الوطني.

فيما قالت "أم محمد": "لأول مرة أتعرض لهذا الموقف الذي كان سبباً للذعر لي ولأبنائي الأربعة، وإن الإعلانات المتوالية عن حالات أمنية تمنع من الهبوط بالمطار وبعدها الهبوط ثم الإقلاع أحدث عقدة نفسية لدينا وسوف أعود لنجران بسيارة".

ومن ناحيته، قال المواطن "وجدي الرويلي" إن "من المفترض إبلاغ المسافرين قبل المغادرة بسوء الأحوال الجوية حتى لا تتعطل أعمالهم ويتسبب بخسائر مادية جراء حجز الفنادق والشقق المفروشة"، مطالباً الخطوط السعودية بتعويض المسافرين الذين تسببت لهم إلغاء الرحلة بعد مغادرتها من الرياض.

يشار إلى أن "سبق" رصدت الرحلة عبر الزميل عبدالله العنزي الذي كان يتواجد على متن المقصورة متجهًا لنجران، ووقف على التفاصيل للإعلانات المتوالية والتي كان آخرها إن هناك سوءًا للأحوال الجوية تسبب في الإقلاع على بعد أمتار قليلة من الهبوط والذي آثار حالة رعب بين المسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقلاع على بعد أمتار من الهبوط يثير رعب المسافرين على رحلة نجران
سبق

أثار قرار قائد الطائرة بالعدول عن الهبوط بعد اقتراب الطائرة لأمتار من مدرج الهبوط بمطار نجران، إحداث هلع وخوف لدى المسافرين على الرحلة رقم 1865، الذين أبدوا استياءهم من الحادثة المستغربة من عدم التنسيق قبل الهبوط مع برج المراقبة المعني بتقدير الهبوط من عدمه.

وقال المواطن " فلاح آل فطيح" إن "مشرفي المقصورة تعاملوا معنا برقي وخففوا من الذعر الذي أحدثه قرار الهبوط والإقلاع"، مطالباً بالتحقيق بالحادثة التي هي غير متوقعة على الناقل الوطني.

فيما قالت "أم محمد": "لأول مرة أتعرض لهذا الموقف الذي كان سبباً للذعر لي ولأبنائي الأربعة، وإن الإعلانات المتوالية عن حالات أمنية تمنع من الهبوط بالمطار وبعدها الهبوط ثم الإقلاع أحدث عقدة نفسية لدينا وسوف أعود لنجران بسيارة".

ومن ناحيته، قال المواطن "وجدي الرويلي" إن "من المفترض إبلاغ المسافرين قبل المغادرة بسوء الأحوال الجوية حتى لا تتعطل أعمالهم ويتسبب بخسائر مادية جراء حجز الفنادق والشقق المفروشة"، مطالباً الخطوط السعودية بتعويض المسافرين الذين تسببت لهم إلغاء الرحلة بعد مغادرتها من الرياض.

يشار إلى أن "سبق" رصدت الرحلة عبر الزميل عبدالله العنزي الذي كان يتواجد على متن المقصورة متجهًا لنجران، ووقف على التفاصيل للإعلانات المتوالية والتي كان آخرها إن هناك سوءًا للأحوال الجوية تسبب في الإقلاع على بعد أمتار قليلة من الهبوط والذي آثار حالة رعب بين المسافرين.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:10 PM

إقلاع على بعد أمتار من الهبوط يثير رعب المسافرين على رحلة نجران

بسبب سوء الأحوال الجوية

A A A
عبدالله العنزي - نجران
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1,116

أثار قرار قائد الطائرة بالعدول عن الهبوط بعد اقتراب الطائرة لأمتار من مدرج الهبوط بمطار نجران، إحداث هلع وخوف لدى المسافرين على الرحلة رقم 1865، الذين أبدوا استياءهم من الحادثة المستغربة من عدم التنسيق قبل الهبوط مع برج المراقبة المعني بتقدير الهبوط من عدمه.

وقال المواطن " فلاح آل فطيح" إن "مشرفي المقصورة تعاملوا معنا برقي وخففوا من الذعر الذي أحدثه قرار الهبوط والإقلاع"، مطالباً بالتحقيق بالحادثة التي هي غير متوقعة على الناقل الوطني.

فيما قالت "أم محمد": "لأول مرة أتعرض لهذا الموقف الذي كان سبباً للذعر لي ولأبنائي الأربعة، وإن الإعلانات المتوالية عن حالات أمنية تمنع من الهبوط بالمطار وبعدها الهبوط ثم الإقلاع أحدث عقدة نفسية لدينا وسوف أعود لنجران بسيارة".

ومن ناحيته، قال المواطن "وجدي الرويلي" إن "من المفترض إبلاغ المسافرين قبل المغادرة بسوء الأحوال الجوية حتى لا تتعطل أعمالهم ويتسبب بخسائر مادية جراء حجز الفنادق والشقق المفروشة"، مطالباً الخطوط السعودية بتعويض المسافرين الذين تسببت لهم إلغاء الرحلة بعد مغادرتها من الرياض.

يشار إلى أن "سبق" رصدت الرحلة عبر الزميل عبدالله العنزي الذي كان يتواجد على متن المقصورة متجهًا لنجران، ووقف على التفاصيل للإعلانات المتوالية والتي كان آخرها إن هناك سوءًا للأحوال الجوية تسبب في الإقلاع على بعد أمتار قليلة من الهبوط والذي آثار حالة رعب بين المسافرين.

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