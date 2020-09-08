النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحت إشراف "الغدير" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للتعاون ويغادر إلى بريدة

استعداداً لمواجهة ( مفترق طرق ) ..عنوانها ( تكون أو لا تكون)

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون غداً الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

حيث أجرى الفريق مرانه الأخير عصر اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق "الوطني " يوسف الغدير.

وأجرى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب واختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى.


من جانب آخر غادرت بعثة الفريق إلى مدينة بريدة حيث يدخل الفريق معسكر المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحت إشراف "الغدير" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للتعاون ويغادر إلى بريدة
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون غداً الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

حيث أجرى الفريق مرانه الأخير عصر اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق "الوطني " يوسف الغدير.

وأجرى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب واختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى.


من جانب آخر غادرت بعثة الفريق إلى مدينة بريدة حيث يدخل الفريق معسكر المباراة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:30 PM

تحت إشراف "الغدير" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للتعاون ويغادر إلى بريدة

استعداداً لمواجهة ( مفترق طرق ) ..عنوانها ( تكون أو لا تكون)

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
49

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون غداً الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

حيث أجرى الفريق مرانه الأخير عصر اليوم الثلاثاء بقيادة المدير الفني للفريق "الوطني " يوسف الغدير.

وأجرى اللاعبون مناورة على منتصف الملعب واختتم المران بالتسديد المباشر على المرمى.


من جانب آخر غادرت بعثة الفريق إلى مدينة بريدة حيث يدخل الفريق معسكر المباراة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,758
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة