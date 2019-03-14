النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين" يجدّد دعوة الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس يومًا ضد الإسلاموفوبيا

لتعزيز الوعي العالمي بخطر هذه الظاهرة والكراهية والتعصب ضد المسلمين

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدعوة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية إلى إعلان 15 مارس يومًا دوليًّا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

وأكد أن الدعوة تأتي لتعزيز الوعي العالمي بخطر الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لهذه الظاهرة ولتعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي في العالم.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة مرور عام على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، وراح ضحيته عدد كبير من المصلين الأبرياء، معبرًا عن تعاطف المنظمة وتضامنها مع أسر الضحايا والجالية المسلمة هناك.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقدير المنظمة للموقف الحازم والصريح الذي اتخذته نيوزيلندا حكومة وشعبًا ضد الإرهاب، مثمنًا الموقف المتميز الذي اضطلعت به رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا اردن في رعايتها للمسلمين في بلادها في تلك الظروف العصيبة، والإجراءات التي اتخذتها حكومتها للتصدي للكراهية والإرهاب.

وأكد "العثيمين" أن ذلك العمل الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا يشكل تهديدًا لكل المجتمعات، وأن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين" يجدّد دعوة الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس يومًا ضد الإسلاموفوبيا
سبق

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدعوة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية إلى إعلان 15 مارس يومًا دوليًّا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

وأكد أن الدعوة تأتي لتعزيز الوعي العالمي بخطر الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لهذه الظاهرة ولتعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي في العالم.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة مرور عام على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، وراح ضحيته عدد كبير من المصلين الأبرياء، معبرًا عن تعاطف المنظمة وتضامنها مع أسر الضحايا والجالية المسلمة هناك.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقدير المنظمة للموقف الحازم والصريح الذي اتخذته نيوزيلندا حكومة وشعبًا ضد الإرهاب، مثمنًا الموقف المتميز الذي اضطلعت به رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا اردن في رعايتها للمسلمين في بلادها في تلك الظروف العصيبة، والإجراءات التي اتخذتها حكومتها للتصدي للكراهية والإرهاب.

وأكد "العثيمين" أن ذلك العمل الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا يشكل تهديدًا لكل المجتمعات، وأن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:51 PM

"العثيمين" يجدّد دعوة الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس يومًا ضد الإسلاموفوبيا

لتعزيز الوعي العالمي بخطر هذه الظاهرة والكراهية والتعصب ضد المسلمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,526

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدعوة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية إلى إعلان 15 مارس يومًا دوليًّا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

وأكد أن الدعوة تأتي لتعزيز الوعي العالمي بخطر الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لهذه الظاهرة ولتعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي في العالم.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة مرور عام على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، وراح ضحيته عدد كبير من المصلين الأبرياء، معبرًا عن تعاطف المنظمة وتضامنها مع أسر الضحايا والجالية المسلمة هناك.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقدير المنظمة للموقف الحازم والصريح الذي اتخذته نيوزيلندا حكومة وشعبًا ضد الإرهاب، مثمنًا الموقف المتميز الذي اضطلعت به رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا اردن في رعايتها للمسلمين في بلادها في تلك الظروف العصيبة، والإجراءات التي اتخذتها حكومتها للتصدي للكراهية والإرهاب.

وأكد "العثيمين" أن ذلك العمل الإرهابي البشع قد بعث برسالة قوية مفادها أن خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا يشكل تهديدًا لكل المجتمعات، وأن الإرهاب ليس له دين أو عرق أو جنسية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,232
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,518
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,450

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة