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"البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية"

دعت لتجاهلها وعدم التعاطي معها

حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.

ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.

البنوك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية"
سبق

حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.

ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:36 PM

"البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية"

دعت لتجاهلها وعدم التعاطي معها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
239

حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.

ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.

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