"البنوك السعودية": رسائل الفوز بجوائز بمناسبة الحج "احتيالية"

حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.
ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.
حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.
ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.البنوك السعودية
حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.
ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.
حذَّرت البنوك السعودية من التعاطي مع الرسائل الاحتيالية التي تدَّعي الفوز بجوائز بمناسبة الحج.
ودعت في رسالة نصية، بثتها على الهواتف، إلى تجاهل أي رسالة تزعم الفوز بجوائز بمناسبة الحج تفاديًا للاحتيال.