أمطار رعدية على جازان .. و"المدني" تحذر: ابتعدوا عن بطون الأودية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل: مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والحرث، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، من جهتها، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.