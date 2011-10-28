"إسرائيل" توافق على بناء 31 وحدة سكنية في الخليل

بلدية المدينة طعنت في القرار

أعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين في حي شديد الحساسية في مدينة الخليل، وفق ما أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "السلام الآن" إن الاحتلال أبلغ المحكمة المركزية في القدس المحتلة الأحد الماضي، أنه سيصدر التصاريح لبناء الوحدات الـ31 في غضون أسبوع.

وأضافت أن المحكمة أبلغت السلطات أنه لا يمكنها المضي في المشروع حتى يتم الرد على الطعن القانوني، وهي حددت جلسة استماع في 31 يناير 2021 لطلبات الطعن، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتقدمت "السلام الآن" وبلدية الخليل بطعن في هذا المخطط أمام المحكمة.

وتشهد مدينة الخليل في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 800 مستوطن يهودي تحت حراسة أمنية مشددة للجيش الإسرائيلي بين نحو 200 ألف فلسطيني، باستمرار توترات بين الجانبين وتحركات احتجاجية من الفلسطينيين وأحياناً أعمال عنف ومواجهات.

وتضم مدينة الخليل موقع المسجد الإبراهيمي الذي يوقره المسلمون واليهود، وقامت "إسرائيل" بإنشاء عشرات المستوطنات داخل البلدة القديمة وخارجها، وأكبرها مستوطنة كريات أربع التي أقيمت في الجهة الشرقية للمدينة عام 1968، وهي معقل لليمين المتطرف.