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438 إصابة جديدة بكورونا في مكة خلال يوم

تصدرت مناطق المملكة في عدد الإصابات

‬سجّلت منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 438 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1161 حالة سجلتها المملكة؛ تلتها الرياض بواقع 204 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 178 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 81 حالة، وكذلك عسير 81، وجازان 63، والقصيم 45، وحائل 21 حالة، وتبوك 20 حالة، ونجران 13 حالة، والباحة 9 حالات، والحدود الشمالية 6 حالات، فيما سجلت الجوف الأقل على مستوى مناطق المملكة بواقع حالتين فقط.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7421 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 15 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 441860 حالة بعد أن سجلت اليوم 1216 حالة تعاف جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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438 إصابة جديدة بكورونا في مكة خلال يوم
سبق

‬سجّلت منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 438 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1161 حالة سجلتها المملكة؛ تلتها الرياض بواقع 204 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 178 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 81 حالة، وكذلك عسير 81، وجازان 63، والقصيم 45، وحائل 21 حالة، وتبوك 20 حالة، ونجران 13 حالة، والباحة 9 حالات، والحدود الشمالية 6 حالات، فيما سجلت الجوف الأقل على مستوى مناطق المملكة بواقع حالتين فقط.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7421 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 15 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 441860 حالة بعد أن سجلت اليوم 1216 حالة تعاف جديدة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:33 PM

438 إصابة جديدة بكورونا في مكة خلال يوم

تصدرت مناطق المملكة في عدد الإصابات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,494

‬سجّلت منطقة مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 438 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1161 حالة سجلتها المملكة؛ تلتها الرياض بواقع 204 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 178 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 81 حالة، وكذلك عسير 81، وجازان 63، والقصيم 45، وحائل 21 حالة، وتبوك 20 حالة، ونجران 13 حالة، والباحة 9 حالات، والحدود الشمالية 6 حالات، فيما سجلت الجوف الأقل على مستوى مناطق المملكة بواقع حالتين فقط.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7421 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 15 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 441860 حالة بعد أن سجلت اليوم 1216 حالة تعاف جديدة.

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