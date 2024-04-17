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عُمان تعلن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا

رتفاع عدد المتوفين بالمرض إلى 5

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.

وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.

عُمان فيروس كورونا الجديد

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عُمان تعلن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.

وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:44 PM

عُمان تعلن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا

رتفاع عدد المتوفين بالمرض إلى 5

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.

وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.

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