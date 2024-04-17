عُمان تعلن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.
وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.
وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.عُمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.
وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، وفاة مُقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ من العمر 66 عاماً.
وبهذه الحالة يرتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان، إلى خمس وفيات.