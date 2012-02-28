النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خوان براون: الهلال مثل "بوكاجونيورز" و"ريفربليت" في الأرجنتين

قال المدير الفني الجديد لنادي الهلال، الأرجنتيني خوان براون إن إقالة المدير الفني السابق للزعيم رامون دياز كانت مفاجئة له، خصوصاً وأن دياز حقق بطولات وأرقاماً جيدة للغاية مع الهلال، لكنه عاد وأكد أن مثل تلك القرارات تتخذ وأنها تكون مثيرة للدهشة.

وشبّه المدرب الهلال بأنه مثل بوكاجونيورز أو ريفربليت الأرجنتينيين لما له من شعبية جارفة إضافة لملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت صحف أرجنتينية قد تحدثت عن رغبة إدارة الهلال في إعادة المدرب رامون دياز لسابق مهمته الفنية مع الزعيم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن مصادر مقربة من الإدارة نفت وجود تفكير في هذا الأمر من الأساس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خوان براون: الهلال مثل "بوكاجونيورز" و"ريفربليت" في الأرجنتين
سبق

قال المدير الفني الجديد لنادي الهلال، الأرجنتيني خوان براون إن إقالة المدير الفني السابق للزعيم رامون دياز كانت مفاجئة له، خصوصاً وأن دياز حقق بطولات وأرقاماً جيدة للغاية مع الهلال، لكنه عاد وأكد أن مثل تلك القرارات تتخذ وأنها تكون مثيرة للدهشة.

وشبّه المدرب الهلال بأنه مثل بوكاجونيورز أو ريفربليت الأرجنتينيين لما له من شعبية جارفة إضافة لملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت صحف أرجنتينية قد تحدثت عن رغبة إدارة الهلال في إعادة المدرب رامون دياز لسابق مهمته الفنية مع الزعيم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن مصادر مقربة من الإدارة نفت وجود تفكير في هذا الأمر من الأساس.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:19 PM

خوان براون: الهلال مثل "بوكاجونيورز" و"ريفربليت" في الأرجنتين

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,554

قال المدير الفني الجديد لنادي الهلال، الأرجنتيني خوان براون إن إقالة المدير الفني السابق للزعيم رامون دياز كانت مفاجئة له، خصوصاً وأن دياز حقق بطولات وأرقاماً جيدة للغاية مع الهلال، لكنه عاد وأكد أن مثل تلك القرارات تتخذ وأنها تكون مثيرة للدهشة.

وشبّه المدرب الهلال بأنه مثل بوكاجونيورز أو ريفربليت الأرجنتينيين لما له من شعبية جارفة إضافة لملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت صحف أرجنتينية قد تحدثت عن رغبة إدارة الهلال في إعادة المدرب رامون دياز لسابق مهمته الفنية مع الزعيم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن مصادر مقربة من الإدارة نفت وجود تفكير في هذا الأمر من الأساس.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة