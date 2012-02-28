خوان براون: الهلال مثل "بوكاجونيورز" و"ريفربليت" في الأرجنتين

قال المدير الفني الجديد لنادي الهلال، الأرجنتيني خوان براون إن إقالة المدير الفني السابق للزعيم رامون دياز كانت مفاجئة له، خصوصاً وأن دياز حقق بطولات وأرقاماً جيدة للغاية مع الهلال، لكنه عاد وأكد أن مثل تلك القرارات تتخذ وأنها تكون مثيرة للدهشة.

وشبّه المدرب الهلال بأنه مثل بوكاجونيورز أو ريفربليت الأرجنتينيين لما له من شعبية جارفة إضافة لملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت صحف أرجنتينية قد تحدثت عن رغبة إدارة الهلال في إعادة المدرب رامون دياز لسابق مهمته الفنية مع الزعيم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن مصادر مقربة من الإدارة نفت وجود تفكير في هذا الأمر من الأساس.