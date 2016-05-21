شرطة الرياض تعلن القبض على ثلاثة جناة نفَّذوا جريمة سطو مسلح في فيديو متداوَل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو، تمثلت بتهجُّم ثلاثة أشخاص ملثمين على عامل بمحل للتموينات، وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد الجناة، وكشف هوياتهم، وهم ثلاثة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض على اثنين منهم، واتضح أن شريكهما تعرَّض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية.

وقد جرى إيقاف المتهمَيْن، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.