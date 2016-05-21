النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تعلن القبض على ثلاثة جناة نفَّذوا جريمة سطو مسلح في فيديو متداوَل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو، تمثلت بتهجُّم ثلاثة أشخاص ملثمين على عامل بمحل للتموينات، وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد الجناة، وكشف هوياتهم، وهم ثلاثة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض على اثنين منهم، واتضح أن شريكهما تعرَّض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية.

وقد جرى إيقاف المتهمَيْن، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تعلن القبض على ثلاثة جناة نفَّذوا جريمة سطو مسلح في فيديو متداوَل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو، تمثلت بتهجُّم ثلاثة أشخاص ملثمين على عامل بمحل للتموينات، وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد الجناة، وكشف هوياتهم، وهم ثلاثة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض على اثنين منهم، واتضح أن شريكهما تعرَّض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية.

وقد جرى إيقاف المتهمَيْن، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:19 PM

شرطة الرياض تعلن القبض على ثلاثة جناة نفَّذوا جريمة سطو مسلح في فيديو متداوَل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
21
26,126

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو، تمثلت بتهجُّم ثلاثة أشخاص ملثمين على عامل بمحل للتموينات، وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال - بفضل من الله - عن تحديد الجناة، وكشف هوياتهم، وهم ثلاثة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض على اثنين منهم، واتضح أن شريكهما تعرَّض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية.

وقد جرى إيقاف المتهمَيْن، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة