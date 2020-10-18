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بالصور.. محافظ الحريق يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

تتضمن تنفيذ 22 برنامجًا دعويًا بالمساجد والإدارات الحكومية بالمحافظة

دشن محافظ الحريق، محمد بن ناصر الجربا، مبادة المملكة توحيد ووحدة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي الإدارة والمحافظة.

وتستهدف المبادرة إقامة 22 برنامجاً دعوياً بمساجد وجوامع المحافظة والدوائر الحكومية؛ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع.

وأثنى محافظ الحريق على الجهود المتميزة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة عبر تسخير المنابر الدعوية المتنوعة لنشر قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع، مؤكدًا أن برنامج المبادرة يعد سابقة في عمل الوزارة تواكب به رؤية المملكة 2030 في نشر قيم الوسطية والاعتدال بالمجتمع.

وثمن "الجربا" الدعم والمتابعة التي تحظى بها برامج وأعمال الشؤون الإسلامية بالمحافظة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والتي أثمرت عن تميز مخرجاتها لخدمة أبناء وبنات المحافظة، مبينًا أن المساجد ومنسوبيها يقومون بدور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام بنشر الوعي حول عدد من الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع السعودي.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثير، على أن المبادرة سوف تنفذ بدءًا من اليوم بمساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الإدارات الحكومية، وتستمر على مدى شهر كامل عبر طرح موضوعات دعوية تناقش أهداف المبادرة يقدمها نخبة مختارة من الدعاة المتميزين.

وقدم الشيخ "الكثيري" شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على دعمه للمبادرة التي تجسد حرص الوزارة على مواكبة المناسبات الوطنية وتعزيز اللحمة لدى مختلف شرائح المجتمع، كما شكر المحافظ "الجربا" على تدشينه للمبادرة ودعمها لها، منوهاً بالتعاون القائم لكل ما يخدم بيوت الله ويعزز عمل الشؤون الإسلامية لخدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" انطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة ودشنها أمير الرياض بحضور الوزير "آل الشيخ" وتتواصل فعالياتها بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض بمحاضرات وندوات وكلمات وخطب جمعة لتعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء لدى مختلف شرائح المجتمع، ضمن أهداف ورسالة الوزارة السامية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. محافظ الحريق يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"
سبق

دشن محافظ الحريق، محمد بن ناصر الجربا، مبادة المملكة توحيد ووحدة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي الإدارة والمحافظة.

وتستهدف المبادرة إقامة 22 برنامجاً دعوياً بمساجد وجوامع المحافظة والدوائر الحكومية؛ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع.

وأثنى محافظ الحريق على الجهود المتميزة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة عبر تسخير المنابر الدعوية المتنوعة لنشر قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع، مؤكدًا أن برنامج المبادرة يعد سابقة في عمل الوزارة تواكب به رؤية المملكة 2030 في نشر قيم الوسطية والاعتدال بالمجتمع.

وثمن "الجربا" الدعم والمتابعة التي تحظى بها برامج وأعمال الشؤون الإسلامية بالمحافظة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والتي أثمرت عن تميز مخرجاتها لخدمة أبناء وبنات المحافظة، مبينًا أن المساجد ومنسوبيها يقومون بدور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام بنشر الوعي حول عدد من الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع السعودي.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثير، على أن المبادرة سوف تنفذ بدءًا من اليوم بمساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الإدارات الحكومية، وتستمر على مدى شهر كامل عبر طرح موضوعات دعوية تناقش أهداف المبادرة يقدمها نخبة مختارة من الدعاة المتميزين.

وقدم الشيخ "الكثيري" شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على دعمه للمبادرة التي تجسد حرص الوزارة على مواكبة المناسبات الوطنية وتعزيز اللحمة لدى مختلف شرائح المجتمع، كما شكر المحافظ "الجربا" على تدشينه للمبادرة ودعمها لها، منوهاً بالتعاون القائم لكل ما يخدم بيوت الله ويعزز عمل الشؤون الإسلامية لخدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" انطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة ودشنها أمير الرياض بحضور الوزير "آل الشيخ" وتتواصل فعالياتها بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض بمحاضرات وندوات وكلمات وخطب جمعة لتعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء لدى مختلف شرائح المجتمع، ضمن أهداف ورسالة الوزارة السامية.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
02:35 PM

بالصور.. محافظ الحريق يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

تتضمن تنفيذ 22 برنامجًا دعويًا بالمساجد والإدارات الحكومية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن محافظ الحريق، محمد بن ناصر الجربا، مبادة المملكة توحيد ووحدة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي الإدارة والمحافظة.

وتستهدف المبادرة إقامة 22 برنامجاً دعوياً بمساجد وجوامع المحافظة والدوائر الحكومية؛ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع.

وأثنى محافظ الحريق على الجهود المتميزة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة عبر تسخير المنابر الدعوية المتنوعة لنشر قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع، مؤكدًا أن برنامج المبادرة يعد سابقة في عمل الوزارة تواكب به رؤية المملكة 2030 في نشر قيم الوسطية والاعتدال بالمجتمع.

وثمن "الجربا" الدعم والمتابعة التي تحظى بها برامج وأعمال الشؤون الإسلامية بالمحافظة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والتي أثمرت عن تميز مخرجاتها لخدمة أبناء وبنات المحافظة، مبينًا أن المساجد ومنسوبيها يقومون بدور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام بنشر الوعي حول عدد من الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع السعودي.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثير، على أن المبادرة سوف تنفذ بدءًا من اليوم بمساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الإدارات الحكومية، وتستمر على مدى شهر كامل عبر طرح موضوعات دعوية تناقش أهداف المبادرة يقدمها نخبة مختارة من الدعاة المتميزين.

وقدم الشيخ "الكثيري" شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على دعمه للمبادرة التي تجسد حرص الوزارة على مواكبة المناسبات الوطنية وتعزيز اللحمة لدى مختلف شرائح المجتمع، كما شكر المحافظ "الجربا" على تدشينه للمبادرة ودعمها لها، منوهاً بالتعاون القائم لكل ما يخدم بيوت الله ويعزز عمل الشؤون الإسلامية لخدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" انطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة ودشنها أمير الرياض بحضور الوزير "آل الشيخ" وتتواصل فعالياتها بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض بمحاضرات وندوات وكلمات وخطب جمعة لتعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء لدى مختلف شرائح المجتمع، ضمن أهداف ورسالة الوزارة السامية.

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