فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.