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فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.

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فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
سبق

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:41 PM

فرنسا.. مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصًا قُتِل جراء واقعة إطلاق نار في مدينة نيس.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل على خلفية الحادث.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,721

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