الصين تتجسّس على تدريبات عسكرية تجريها أمريكا وأستراليا في المحيط الهادي

أرسلت سفينتين للمراقبة وجمع المعلومات

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم (الأحد)، أن سفينة تجسّس صينية ثانية في طريقها لدخول المياه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، في خطوة تعزّز حضور بكين في المنطقة للمراقبة، بعدما بدأت كانبرا وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة الأسبوع الماضي.

وأضافت أن السفينة تقترب من أستراليا عبر بحر سولومون حول بابوا غينيا الجديدة، وأنها ستنضمّ إلى سفينة استخبارات صينية مساعدة عامة أكبر، شوهدت في وقت سابق خلال اتجاهها إلى البلاد عبر مضيق توريس، وتراقبها القوات الأسترالية؛ وفقًا لـ"الشرق".

وبيّنت "الهيئة" نقلاً عن مسؤولين دفاعيين، أن بكين استخدمت سابقًا إجراءات جمع معلومات استخباراتية، لكنها المرة الأولى التي تنشر فيها سفينة ثانية فيما يعتبر تطورًا غير عادي.