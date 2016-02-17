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هلاك 3 قيادات.. 36 قتيلًا يرسمون "صورة لانهيار الحوثيين في حرض"

اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف لَقِيَ فيها "جميدة" حتفه

شيّعت مليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، نحو 36 قتيلًا، بينهم قيادات ميدانية سقطوا خلال المعارك الدائرة في حرض بمحافظة حجة.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن القيادي الحوثي أبو لوح صالح مبخوت، والقيادي الحوثي وازع المدم، والقيادي الحوثي نايف جميدة أحد عناصر تنظيم القاعدة، لقوا مصرعهم في اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف.

مليشيات الحوثي

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هلاك 3 قيادات.. 36 قتيلًا يرسمون "صورة لانهيار الحوثيين في حرض"
سبق

شيّعت مليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، نحو 36 قتيلًا، بينهم قيادات ميدانية سقطوا خلال المعارك الدائرة في حرض بمحافظة حجة.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن القيادي الحوثي أبو لوح صالح مبخوت، والقيادي الحوثي وازع المدم، والقيادي الحوثي نايف جميدة أحد عناصر تنظيم القاعدة، لقوا مصرعهم في اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:04 PM

هلاك 3 قيادات.. 36 قتيلًا يرسمون "صورة لانهيار الحوثيين في حرض"

اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف لَقِيَ فيها "جميدة" حتفه

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فهد كاملي - جازان
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6,452

شيّعت مليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، نحو 36 قتيلًا، بينهم قيادات ميدانية سقطوا خلال المعارك الدائرة في حرض بمحافظة حجة.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن القيادي الحوثي أبو لوح صالح مبخوت، والقيادي الحوثي وازع المدم، والقيادي الحوثي نايف جميدة أحد عناصر تنظيم القاعدة، لقوا مصرعهم في اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف.

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