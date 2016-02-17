هلاك 3 قيادات.. 36 قتيلًا يرسمون "صورة لانهيار الحوثيين في حرض"

اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف لَقِيَ فيها "جميدة" حتفه

شيّعت مليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، نحو 36 قتيلًا، بينهم قيادات ميدانية سقطوا خلال المعارك الدائرة في حرض بمحافظة حجة.

وقالت وسائل إعلام يمنية: إن القيادي الحوثي أبو لوح صالح مبخوت، والقيادي الحوثي وازع المدم، والقيادي الحوثي نايف جميدة أحد عناصر تنظيم القاعدة، لقوا مصرعهم في اشتباكات مع الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف.