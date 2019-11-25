إطلاق مبادرة كفاءة لتدريب موظفي الجهات الحكومية من ذوي الإعاقة

عبر تقديم سلسلة من برامج الشراكة المجتمعية التي تخدم المجتمع

أطلقت جمعية ذوي الإعاقة بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، اليوم، مبادرة كفاءة لتدريب موظفي الجهات الحكومية من ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء عبد العزيز التمام؛ أن هناك احتياجاً كبيراً لدى العاملين في الجهات الحكومية من ذوي الإعاقة، إلى برامج تدريبية بجودة عالية لتطوير مهاراتهم؛ ما يتيح لهم مزيداً من فرص الترقي وتولي الوظائف القيادية.

من جهته، أكّد نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدريب الدكتور بدر الحربي؛ حرص المعهد على هذه الفئة الغالية، مشيراً إلى أن المعهد يعمل على تقديم سلسلة من برامج الشراكة المجتمعية التي تخدم المجتمع والقطاع غير الربحي.

يُذكر أنه تمّ التواصل مع عشر جهات حكومية لترشيح موظفيها؛ للمشاركة في أول برنامجين من برامج المبادرة، وبلغ عدد المشاركين أكثر من سبعين شخصاً من الصم وضعاف السمع من الجنسين.