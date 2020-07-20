النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60

أرجع ذلك إلى ظروف ومتغيرات "فيروس كورونا"

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين هو (٦٢) عاماً بدلاً من (٦٠) عاماً.

وقال "ساعاتي" في جلسة المجلس التي عقدت اليوم تعقيباً على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "بناء على الظروف والمتغيرات المستجدة خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد ١٩" التي جسدت الأهمية الحيوية للجيش الأبيض لأمننا الصحي الآني والمستقبلي، فإنني أطالب بهذا التعديل، وبالطبع مشروطاً برغبة الممارس الصحي في التمديد وتوفر اللياقة الصحية لديه".

وأوضح "ساعاتي" أن ذلك يشمل الأطباء الأخصائيين والعامين وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة اخصائيين وفنيين في تخصصات الأشعة والمختبرات والعمليات والتخدير والصيدلة والعلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية العلاجية وغيرها، مشيراً بأن هناك قراراً موجوداً بالنسبة للأطباء الاستشاريين يسمح بالتمديد لهم حتى سن السبعين.

ولخص الدكتور الساعاتي مبررات مطالبته في: مقتضيات المصلحة والحاجة الوطنية، ذلك أن المقترح سيحقق زيادة مدة الاستفادة من الطاقات البشرية الصحية الخبيرة، وأن الموظف في هذه السن يملك رصيداً زاخراً من الخبرة العملية تنعكس على الخدمة المقدمة للمرضى وعلى استفادة الجيل الجديد من الموظفين من خبراته. كما أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة، ولا تتجاوز نسبة التمريض السعوديين ٤٠٪، كذلك نسبة الفنيين الصحيين السعوديين لا تتجاوز ٧٧٪.

وأضاف أن من المبررات أيضاً أن متوسط مأمول الحياة –متوسط عمر الإنسان السعودي- وصل إلى ٧٦ عاماً حسب الإحصاءات الرسمية، وأن الـ ٦٠ عاماً بالتاريخ الهجري هي في حقيقتها ٥٨ عاماً بالتاريخ الميلادي. كما أن سن التقاعد في معظم دول العالم هو ما بين ٦٢-٦٧ عاماً، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فإن متوسط التقاعد في العالم اليوم هو ٦٥ عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60
سبق

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين هو (٦٢) عاماً بدلاً من (٦٠) عاماً.

وقال "ساعاتي" في جلسة المجلس التي عقدت اليوم تعقيباً على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "بناء على الظروف والمتغيرات المستجدة خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد ١٩" التي جسدت الأهمية الحيوية للجيش الأبيض لأمننا الصحي الآني والمستقبلي، فإنني أطالب بهذا التعديل، وبالطبع مشروطاً برغبة الممارس الصحي في التمديد وتوفر اللياقة الصحية لديه".

وأوضح "ساعاتي" أن ذلك يشمل الأطباء الأخصائيين والعامين وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة اخصائيين وفنيين في تخصصات الأشعة والمختبرات والعمليات والتخدير والصيدلة والعلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية العلاجية وغيرها، مشيراً بأن هناك قراراً موجوداً بالنسبة للأطباء الاستشاريين يسمح بالتمديد لهم حتى سن السبعين.

ولخص الدكتور الساعاتي مبررات مطالبته في: مقتضيات المصلحة والحاجة الوطنية، ذلك أن المقترح سيحقق زيادة مدة الاستفادة من الطاقات البشرية الصحية الخبيرة، وأن الموظف في هذه السن يملك رصيداً زاخراً من الخبرة العملية تنعكس على الخدمة المقدمة للمرضى وعلى استفادة الجيل الجديد من الموظفين من خبراته. كما أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة، ولا تتجاوز نسبة التمريض السعوديين ٤٠٪، كذلك نسبة الفنيين الصحيين السعوديين لا تتجاوز ٧٧٪.

وأضاف أن من المبررات أيضاً أن متوسط مأمول الحياة –متوسط عمر الإنسان السعودي- وصل إلى ٧٦ عاماً حسب الإحصاءات الرسمية، وأن الـ ٦٠ عاماً بالتاريخ الهجري هي في حقيقتها ٥٨ عاماً بالتاريخ الميلادي. كما أن سن التقاعد في معظم دول العالم هو ما بين ٦٢-٦٧ عاماً، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فإن متوسط التقاعد في العالم اليوم هو ٦٥ عاماً.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:18 PM

عضو "شورى" يطالب بتمديد تقاعد الممارس الصحي إلى 62 عاماً بدلاً من 60

أرجع ذلك إلى ظروف ومتغيرات "فيروس كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
2,854

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين هو (٦٢) عاماً بدلاً من (٦٠) عاماً.

وقال "ساعاتي" في جلسة المجلس التي عقدت اليوم تعقيباً على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد: "بناء على الظروف والمتغيرات المستجدة خاصة مع تداعيات جائحة "كوفيد ١٩" التي جسدت الأهمية الحيوية للجيش الأبيض لأمننا الصحي الآني والمستقبلي، فإنني أطالب بهذا التعديل، وبالطبع مشروطاً برغبة الممارس الصحي في التمديد وتوفر اللياقة الصحية لديه".

وأوضح "ساعاتي" أن ذلك يشمل الأطباء الأخصائيين والعامين وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة اخصائيين وفنيين في تخصصات الأشعة والمختبرات والعمليات والتخدير والصيدلة والعلاج الطبيعي والتنفسي والتغذية العلاجية وغيرها، مشيراً بأن هناك قراراً موجوداً بالنسبة للأطباء الاستشاريين يسمح بالتمديد لهم حتى سن السبعين.

ولخص الدكتور الساعاتي مبررات مطالبته في: مقتضيات المصلحة والحاجة الوطنية، ذلك أن المقترح سيحقق زيادة مدة الاستفادة من الطاقات البشرية الصحية الخبيرة، وأن الموظف في هذه السن يملك رصيداً زاخراً من الخبرة العملية تنعكس على الخدمة المقدمة للمرضى وعلى استفادة الجيل الجديد من الموظفين من خبراته. كما أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأطباء العاملين بالمملكة، ولا تتجاوز نسبة التمريض السعوديين ٤٠٪، كذلك نسبة الفنيين الصحيين السعوديين لا تتجاوز ٧٧٪.

وأضاف أن من المبررات أيضاً أن متوسط مأمول الحياة –متوسط عمر الإنسان السعودي- وصل إلى ٧٦ عاماً حسب الإحصاءات الرسمية، وأن الـ ٦٠ عاماً بالتاريخ الهجري هي في حقيقتها ٥٨ عاماً بالتاريخ الميلادي. كما أن سن التقاعد في معظم دول العالم هو ما بين ٦٢-٦٧ عاماً، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فإن متوسط التقاعد في العالم اليوم هو ٦٥ عاماً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,037
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,179

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة