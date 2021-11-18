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بعد قرار المملكة.. الجامعة العربية تؤجل القمة العربية الأفريقية

كان من المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري بالرياض

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري بالرياض.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم: المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة على أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

ومن المقرر أن تكون قمة الرياض الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول العربية والأفريقية.

وانطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القمة العربية الأفريقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار المملكة.. الجامعة العربية تؤجل القمة العربية الأفريقية
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري بالرياض.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم: المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة على أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

ومن المقرر أن تكون قمة الرياض الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول العربية والأفريقية.

وانطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:22 PM

بعد قرار المملكة.. الجامعة العربية تؤجل القمة العربية الأفريقية

كان من المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,499

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري بالرياض.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم: المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، أفادت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها تأجيل القمة على أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

ومن المقرر أن تكون قمة الرياض الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول العربية والأفريقية.

وانطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

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