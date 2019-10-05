غدًا.. الفيصل يكشف تفاصيل "موسم الدرعية"

يكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، غدًا الأحد 6 أكتوبر تفاصيل "موسم الدرعية".

وسيتم إعلان تفاصيل الأحداث العالمية الرياضية المتنوعة، إضافة إلى فعاليات ترفيهية كبرى، خلال حفل يقام في حي الطريف "التاريخي"، الذي سيكون محط أنظار واهتمام العالم، ولاسيما بعدما خطفت "الدرعية" الأضواء العام الماضي في سباق "فورمولا إي" بعدما شهد حضورًا كبيرًا من داخل وخارج السعودية.

وغرد حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" قائلاً: "رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يكشف يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 تفاصيل (موسم الدرعية) الذي سيشهد عددًا من الأحداث الرياضية العالمية المتنوعة، وذلك في حفل كبير، يُقام في حي الطريف".