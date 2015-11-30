حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37
للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY
وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.
برنامج حساب المواطن
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-30
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY
وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:38 AM
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37
للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY
وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.