النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37

للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

برنامج حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:38 AM

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 37

للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,276

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 37 (شهر ديسمبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY

وكانت قد بلغت الدفعة 36 لشهر نوفمبر، 1.8 مليار ريال لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,213
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,306
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,671

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة