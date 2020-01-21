النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس مركز "السهي" يبحث المشروعات المتعثرة وسبل معالجتها

أكد ضرورة تقيد المقاولين بالمواصفات وأدوات السلامة

عقد رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، في مكتبه، الثلاثاء؛ اجتماعًا مع المقاولين المتعثرين في المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له، بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف.

وأكد رئيس مركز "السهي"، أهمية متابعة سير العمل في هذه المشروعات وضرورة تقيد المقاولين بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ المشروعات الموكلة لهم، والتسليم في الوقت المحدد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، للعمل على تذليل العوائق والصعاب أمام تنفيذ المشروعات، وحرصهما الدائم على كل ما من شأنه راحة المواطن ومتابعة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والدفع بعجلة التنمية في قرى المركز.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ منها استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتعثرة في مشروعات المركز وكيفية معالجة التعثُّر، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقدَّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما بُحث.

مركز السهي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس مركز "السهي" يبحث المشروعات المتعثرة وسبل معالجتها
سبق

عقد رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، في مكتبه، الثلاثاء؛ اجتماعًا مع المقاولين المتعثرين في المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له، بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف.

وأكد رئيس مركز "السهي"، أهمية متابعة سير العمل في هذه المشروعات وضرورة تقيد المقاولين بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ المشروعات الموكلة لهم، والتسليم في الوقت المحدد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، للعمل على تذليل العوائق والصعاب أمام تنفيذ المشروعات، وحرصهما الدائم على كل ما من شأنه راحة المواطن ومتابعة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والدفع بعجلة التنمية في قرى المركز.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ منها استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتعثرة في مشروعات المركز وكيفية معالجة التعثُّر، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقدَّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما بُحث.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:01 PM

رئيس مركز "السهي" يبحث المشروعات المتعثرة وسبل معالجتها

أكد ضرورة تقيد المقاولين بالمواصفات وأدوات السلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
79

عقد رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، في مكتبه، الثلاثاء؛ اجتماعًا مع المقاولين المتعثرين في المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له، بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف.

وأكد رئيس مركز "السهي"، أهمية متابعة سير العمل في هذه المشروعات وضرورة تقيد المقاولين بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ المشروعات الموكلة لهم، والتسليم في الوقت المحدد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، للعمل على تذليل العوائق والصعاب أمام تنفيذ المشروعات، وحرصهما الدائم على كل ما من شأنه راحة المواطن ومتابعة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والدفع بعجلة التنمية في قرى المركز.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ منها استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتعثرة في مشروعات المركز وكيفية معالجة التعثُّر، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقدَّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما بُحث.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,138
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,107
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,537
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,186

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة