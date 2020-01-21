رئيس مركز "السهي" يبحث المشروعات المتعثرة وسبل معالجتها

أكد ضرورة تقيد المقاولين بالمواصفات وأدوات السلامة

عقد رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة، عبدالله بن أحمد السهلي، في مكتبه، الثلاثاء؛ اجتماعًا مع المقاولين المتعثرين في المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له، بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس عبدالله بن حمد عواف.



وأكد رئيس مركز "السهي"، أهمية متابعة سير العمل في هذه المشروعات وضرورة تقيد المقاولين بالشروط والمواصفات وأدوات السلامة في تنفيذ المشروعات الموكلة لهم، والتسليم في الوقت المحدد؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، للعمل على تذليل العوائق والصعاب أمام تنفيذ المشروعات، وحرصهما الدائم على كل ما من شأنه راحة المواطن ومتابعة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والدفع بعجلة التنمية في قرى المركز.



ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ منها استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتعثرة في مشروعات المركز وكيفية معالجة التعثُّر، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تَقدَّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما بُحث.