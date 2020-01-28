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بعدما بلغت الـ18.. الـDNA يجبر ملك بلجيكا على الاعتراف بابنته غير الشرعية

رفض أبوّته "العامة" كونه لم يشارك منذ لحظة ولادتها بأي قرارات أسرية

بعدما بلغت الثامنة عشرة، أعلنت القناة التلفزيونية "RTBF" أن ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، اعترف بأنه الأب البيولوجي لفتاة تدعى، دولفين بويل، بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي.

وقال محامو الملك في بيان بهذا الخصوص: "قَبِل جلالة الملك ألبرت الثاني، نتائج تحليل الحمض النووي، الذي شارك فيه بطلب من محكمة الاستئناف ببروكسل. وتُظهر النتائج العلمية أنه الأب البيولوجي لدولفين بويل".

ومن جهة أخرى، لم يعترف ملك بلجيكا بأبوته "العامة"؛ مبررًا ذلك بأنه لم يشارك منذ لحظة ولادة "بويل" في أي قرارات أسرية بشأنها.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت والدة "دولفين"، وتحمل لقب "بارونة"، قد أخفت على ابنتها لفترة طويلة هوية والدها، ولم تعلم بأنها ابنة غير شرعية للملك، إلى حين بلغت من العمر 18 عامًا؛ فيما استمرت العلاقة بين الاثنين 16 عامًا.

ووالد هذه السيدة -وهي فنانة شهيرة تجاوزت العقد الخامس من عمرها- من الناحية القانونية هو زوج البارونة السابق، وهو رجل صناعة يُدعى جاك بويل، كان قد استثنى -وفق وسائل إعلام محلية- "دولفين" من الوراثة في وصيته.

ورفعت هذه المرأة دعوى بهذا الشأن في يونيو 2013، حين كان ألبرت الثاني يتمتع بحصانة كاملة من المساءلة القانونية، وبعد تنازله عن الحكم لصالح ابنه البكر فيليب، احتفظ بلقب الملك؛ لكنه فَقَد الحصانة القانونية، وبفضل صلة القرابة التي تم إثباتها؛ سيكون لـ"دولفين" الحق في المطالبة بقِسم من الميراث.

ملك بلجيكا ألبرت الثاني دولفين بويل تحليل الحمض النووي

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بعدما بلغت الـ18.. الـDNA يجبر ملك بلجيكا على الاعتراف بابنته غير الشرعية
سبق

بعدما بلغت الثامنة عشرة، أعلنت القناة التلفزيونية "RTBF" أن ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، اعترف بأنه الأب البيولوجي لفتاة تدعى، دولفين بويل، بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي.

وقال محامو الملك في بيان بهذا الخصوص: "قَبِل جلالة الملك ألبرت الثاني، نتائج تحليل الحمض النووي، الذي شارك فيه بطلب من محكمة الاستئناف ببروكسل. وتُظهر النتائج العلمية أنه الأب البيولوجي لدولفين بويل".

ومن جهة أخرى، لم يعترف ملك بلجيكا بأبوته "العامة"؛ مبررًا ذلك بأنه لم يشارك منذ لحظة ولادة "بويل" في أي قرارات أسرية بشأنها.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت والدة "دولفين"، وتحمل لقب "بارونة"، قد أخفت على ابنتها لفترة طويلة هوية والدها، ولم تعلم بأنها ابنة غير شرعية للملك، إلى حين بلغت من العمر 18 عامًا؛ فيما استمرت العلاقة بين الاثنين 16 عامًا.

ووالد هذه السيدة -وهي فنانة شهيرة تجاوزت العقد الخامس من عمرها- من الناحية القانونية هو زوج البارونة السابق، وهو رجل صناعة يُدعى جاك بويل، كان قد استثنى -وفق وسائل إعلام محلية- "دولفين" من الوراثة في وصيته.

ورفعت هذه المرأة دعوى بهذا الشأن في يونيو 2013، حين كان ألبرت الثاني يتمتع بحصانة كاملة من المساءلة القانونية، وبعد تنازله عن الحكم لصالح ابنه البكر فيليب، احتفظ بلقب الملك؛ لكنه فَقَد الحصانة القانونية، وبفضل صلة القرابة التي تم إثباتها؛ سيكون لـ"دولفين" الحق في المطالبة بقِسم من الميراث.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:18 PM

بعدما بلغت الـ18.. الـDNA يجبر ملك بلجيكا على الاعتراف بابنته غير الشرعية

رفض أبوّته "العامة" كونه لم يشارك منذ لحظة ولادتها بأي قرارات أسرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما بلغت الثامنة عشرة، أعلنت القناة التلفزيونية "RTBF" أن ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، اعترف بأنه الأب البيولوجي لفتاة تدعى، دولفين بويل، بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي.

وقال محامو الملك في بيان بهذا الخصوص: "قَبِل جلالة الملك ألبرت الثاني، نتائج تحليل الحمض النووي، الذي شارك فيه بطلب من محكمة الاستئناف ببروكسل. وتُظهر النتائج العلمية أنه الأب البيولوجي لدولفين بويل".

ومن جهة أخرى، لم يعترف ملك بلجيكا بأبوته "العامة"؛ مبررًا ذلك بأنه لم يشارك منذ لحظة ولادة "بويل" في أي قرارات أسرية بشأنها.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت والدة "دولفين"، وتحمل لقب "بارونة"، قد أخفت على ابنتها لفترة طويلة هوية والدها، ولم تعلم بأنها ابنة غير شرعية للملك، إلى حين بلغت من العمر 18 عامًا؛ فيما استمرت العلاقة بين الاثنين 16 عامًا.

ووالد هذه السيدة -وهي فنانة شهيرة تجاوزت العقد الخامس من عمرها- من الناحية القانونية هو زوج البارونة السابق، وهو رجل صناعة يُدعى جاك بويل، كان قد استثنى -وفق وسائل إعلام محلية- "دولفين" من الوراثة في وصيته.

ورفعت هذه المرأة دعوى بهذا الشأن في يونيو 2013، حين كان ألبرت الثاني يتمتع بحصانة كاملة من المساءلة القانونية، وبعد تنازله عن الحكم لصالح ابنه البكر فيليب، احتفظ بلقب الملك؛ لكنه فَقَد الحصانة القانونية، وبفضل صلة القرابة التي تم إثباتها؛ سيكون لـ"دولفين" الحق في المطالبة بقِسم من الميراث.

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