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إثيوبيا: العدوان التخريبي على معملي أرامكو يهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعربت عن تضامنها مع السعودية قيادة وشعباً

دانت إثيوبيا العدوان التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.

وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامن جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مع المملكة قيادة وشعباً, مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي، بل تشكل أيضاً تهديداً على الأمن الإقليمي والدولي.

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إثيوبيا: العدوان التخريبي على معملي أرامكو يهدد الأمن الإقليمي والدولي
سبق

دانت إثيوبيا العدوان التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.

وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامن جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مع المملكة قيادة وشعباً, مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي، بل تشكل أيضاً تهديداً على الأمن الإقليمي والدولي.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
12:39 AM

إثيوبيا: العدوان التخريبي على معملي أرامكو يهدد الأمن الإقليمي والدولي

أعربت عن تضامنها مع السعودية قيادة وشعباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت إثيوبيا العدوان التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.

وأعربت الخارجية الإثيوبية في بيان لها عن تضامن جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مع المملكة قيادة وشعباً, مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالمي، بل تشكل أيضاً تهديداً على الأمن الإقليمي والدولي.

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