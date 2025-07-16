أعضاء "أوبك+" يتفقون على تخفيف تخفيضات النفط بدءًا من أغسطس

جدول زمني للتعويض عن زيادات مايو ويونيو لبعض الدول

أفاد مصدر في "أوبك+" بأن اجتماعًا وزاريًّا مهمًّا للمجموعة وافق اليوم (الأربعاء)، على الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق تخفيضات إنتاج النفط، بتخفيف التخفيضات بدءًا من أغسطس (آب).

وذكر المصدر لـ"رويترز" أن اللجنة المعرفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضًا على جدول زمني للتعويض عن زيادات في الإنتاج في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لبضع الدول، وهو ما يعني أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميًّا.



