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"الدبلوماسية الذكية".. سفير المملكة ببيروت يرد على "وهبة" باستقبال ضيوفه في بيت الشعر

استقبال رمزي حكى اعتزاز السعوديين بإرثهم البدوي الذي ظنه البعض سبة

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ووزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، داخل بيت شعر، وهي العادة الأصيلة التي دأب عليها السعوديون في ضيافتهم واستقبالهم للزوّار.

بيت الشعر الذي جلس فيه ضيوف السفير حكى عادات السعوديين المتواضعة ومدى اعتزازهم بإرثهم الشعبي وعدم انسلاخهم من هويتهم، حيث الوجار وداخله الحطب ومجموعة من الدلال والنجر على أطرافه رمز الكرم والاحتفاء القديم، استقبالاً رمزياً رسالته الفخر بالبداوة التي ظنّها البعض سبة ومثلبة تعيب السعوديين الذين ردّوا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، الذي نعتهم بها أول أمس في لقاء متلفز.

صور الاستقبال في بيت الشعر انتشرت على نطاقٍ واسعٍ في شبكات التواصل جسّدت معنى الدبلوماسية الذكية.

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"الدبلوماسية الذكية".. سفير المملكة ببيروت يرد على "وهبة" باستقبال ضيوفه في بيت الشعر
سبق

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ووزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، داخل بيت شعر، وهي العادة الأصيلة التي دأب عليها السعوديون في ضيافتهم واستقبالهم للزوّار.

بيت الشعر الذي جلس فيه ضيوف السفير حكى عادات السعوديين المتواضعة ومدى اعتزازهم بإرثهم الشعبي وعدم انسلاخهم من هويتهم، حيث الوجار وداخله الحطب ومجموعة من الدلال والنجر على أطرافه رمز الكرم والاحتفاء القديم، استقبالاً رمزياً رسالته الفخر بالبداوة التي ظنّها البعض سبة ومثلبة تعيب السعوديين الذين ردّوا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، الذي نعتهم بها أول أمس في لقاء متلفز.

صور الاستقبال في بيت الشعر انتشرت على نطاقٍ واسعٍ في شبكات التواصل جسّدت معنى الدبلوماسية الذكية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:05 PM

"الدبلوماسية الذكية".. سفير المملكة ببيروت يرد على "وهبة" باستقبال ضيوفه في بيت الشعر

استقبال رمزي حكى اعتزاز السعوديين بإرثهم البدوي الذي ظنه البعض سبة

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بدر العتيبي - الرياض
9
42,884

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ووزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، داخل بيت شعر، وهي العادة الأصيلة التي دأب عليها السعوديون في ضيافتهم واستقبالهم للزوّار.

بيت الشعر الذي جلس فيه ضيوف السفير حكى عادات السعوديين المتواضعة ومدى اعتزازهم بإرثهم الشعبي وعدم انسلاخهم من هويتهم، حيث الوجار وداخله الحطب ومجموعة من الدلال والنجر على أطرافه رمز الكرم والاحتفاء القديم، استقبالاً رمزياً رسالته الفخر بالبداوة التي ظنّها البعض سبة ومثلبة تعيب السعوديين الذين ردّوا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، الذي نعتهم بها أول أمس في لقاء متلفز.

صور الاستقبال في بيت الشعر انتشرت على نطاقٍ واسعٍ في شبكات التواصل جسّدت معنى الدبلوماسية الذكية.

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