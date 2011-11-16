"التحالف" ينفذ 26 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 26 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأضافت: دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 26 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأضافت: دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 26 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأضافت: دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 26 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأضافت: دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا إرهابيًا.