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"الفوزان" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم

في إطار جولة "العتيبي" لكبار العلماء بالمنطقة

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.

جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.

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"الفوزان" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم
سبق

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.

جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:50 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:48 AM

"الفوزان" يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم

في إطار جولة "العتيبي" لكبار العلماء بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي مساء اليوم، بزيارة لعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم.

جاء ذلك في إطار زيارته لكبار العلماء عقب صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية بتعيينه مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالقصيم.

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