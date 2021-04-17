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الإمارات تسجّل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 3 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 1550 حالة

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 495,224 حالة.

‌ ‎كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 1550 حالة.


‌ وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478,063 حالة.

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الإمارات تسجّل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 495,224 حالة.

‌ ‎كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 1550 حالة.


‌ وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478,063 حالة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:04 PM

الإمارات تسجّل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 3 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 1550 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 495,224 حالة.

‌ ‎كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 1550 حالة.


‌ وأشارت الوزارة إلى أنه تم شفاء 1,545 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 478,063 حالة.

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