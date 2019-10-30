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شرطة العاصمة المقدسة تكرّم مجموعة من رجال البحث الجنائي

تقديرًا لدورهم في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية مؤخرًا

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، اليوم، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، ممن كان لهم دور بارز في الكشف عن عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا.

ونقل "الحربي" للمكرمّين، شكر مدير الأمن العام وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن "الحربي" لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في أداء مهامهم الأمنية بكل أمانة وإخلاص لخدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شرطة العاصمة المقدسة البحث الجنائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة العاصمة المقدسة تكرّم مجموعة من رجال البحث الجنائي
سبق

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، اليوم، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، ممن كان لهم دور بارز في الكشف عن عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا.

ونقل "الحربي" للمكرمّين، شكر مدير الأمن العام وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن "الحربي" لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في أداء مهامهم الأمنية بكل أمانة وإخلاص لخدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
02:21 PM

شرطة العاصمة المقدسة تكرّم مجموعة من رجال البحث الجنائي

تقديرًا لدورهم في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية مؤخرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
4
4,565

كرَّم مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، اليوم، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، ممن كان لهم دور بارز في الكشف عن عددٍ من القضايا الجنائية مؤخرًا.

ونقل "الحربي" للمكرمّين، شكر مدير الأمن العام وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن "الحربي" لمدير الأمن العام، دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام، مؤكدًا عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدمًا في أداء مهامهم الأمنية بكل أمانة وإخلاص لخدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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