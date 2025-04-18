انفوجرافيك.. هذه نتائج جولة رقابية على مستودعات السخانات بالمملكة

نفذتها 5 جهات حكومية

أسفرت نتائج الجولة الرقابية على مستودعات سخانات المياه في المملكة، والتي نفذتها 5 جهات حكومية مكونة من وزارة الطاقة، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن استهداف 24 مستودع سخانات مياه.

وأظهرت نتائج الجولة وجود 18 مستودعاً ملتزماً بالمواصفة، و6 مستودعات سحب منها عينات للفحص، و2858 منتجاً تم ضبطها لعدم اجتياز الاختبار أو منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى 2087 منتجاً تم تصحيح مخالفاتها.

وبينت الجولة أن هناك 771 منتجاً جار العمل على تصحيحها، و12 منتجاً تم سحبه للتأكد من المطابقة أسفرت على أن هناك 10 عينات غير مطابقة، ووجود 2 عينة مطابقة للمواصفة.