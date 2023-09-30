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رغم انسحابٍ معلَن.. السعودية ستستحوذ على "نيوكاسل" والعهدة لـ"ذا أتليتيك"

إجراءات التحكيم بين النادي والدوري الإنجليزي تنتهي منتصف "يناير" المقبل

قالت صحيفة "ذا أتليتيك" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الرياضية: إن من المقرر أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ورغم انسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوليو 2020 من عملية الاستحواذ؛ إلا أن ملاك وجماهير النادي يشيرون إلى أن الأمور تسير في صالح التحالف الذي تقوده السعودية.

ومن المقرر أن تنتهي إجراءات التحكيم بين نيوكاسل والدوري الإنجليزي في منتصف شهر يناير المقبل 2022؛ إلا أن مسؤولين في النادي الإنجليزي يأملون أن يعيد الصندوق السعودي الاهتمام بالاستحواذ؛ في الوقت الذي أبدوا فيه تخوفهم من انخفاض قيمة الصفقة المتفق عليها في وقت سابق.

وأشار المسؤولون إلى أن عملية فشل الصفقة في العام الماضي قد تكلف النادي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الاستثمار المفقود.

وكان التحالف الذي يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن انسحابه عبر بيان رسمي في يوليو 2020، من عملية الاستحواذ، بعد مماطلة غير مبررة من قِبَل رابطة الدوري الإنجليزي.

وجاء في البيان وقتها: "مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل، وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم انسحابٍ معلَن.. السعودية ستستحوذ على "نيوكاسل" والعهدة لـ"ذا أتليتيك"
سبق

قالت صحيفة "ذا أتليتيك" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الرياضية: إن من المقرر أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ورغم انسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوليو 2020 من عملية الاستحواذ؛ إلا أن ملاك وجماهير النادي يشيرون إلى أن الأمور تسير في صالح التحالف الذي تقوده السعودية.

ومن المقرر أن تنتهي إجراءات التحكيم بين نيوكاسل والدوري الإنجليزي في منتصف شهر يناير المقبل 2022؛ إلا أن مسؤولين في النادي الإنجليزي يأملون أن يعيد الصندوق السعودي الاهتمام بالاستحواذ؛ في الوقت الذي أبدوا فيه تخوفهم من انخفاض قيمة الصفقة المتفق عليها في وقت سابق.

وأشار المسؤولون إلى أن عملية فشل الصفقة في العام الماضي قد تكلف النادي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الاستثمار المفقود.

وكان التحالف الذي يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن انسحابه عبر بيان رسمي في يوليو 2020، من عملية الاستحواذ، بعد مماطلة غير مبررة من قِبَل رابطة الدوري الإنجليزي.

وجاء في البيان وقتها: "مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل، وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:08 AM

رغم انسحابٍ معلَن.. السعودية ستستحوذ على "نيوكاسل" والعهدة لـ"ذا أتليتيك"

إجراءات التحكيم بين النادي والدوري الإنجليزي تنتهي منتصف "يناير" المقبل

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خالد علي - الرياض
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قالت صحيفة "ذا أتليتيك" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الرياضية: إن من المقرر أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ورغم انسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوليو 2020 من عملية الاستحواذ؛ إلا أن ملاك وجماهير النادي يشيرون إلى أن الأمور تسير في صالح التحالف الذي تقوده السعودية.

ومن المقرر أن تنتهي إجراءات التحكيم بين نيوكاسل والدوري الإنجليزي في منتصف شهر يناير المقبل 2022؛ إلا أن مسؤولين في النادي الإنجليزي يأملون أن يعيد الصندوق السعودي الاهتمام بالاستحواذ؛ في الوقت الذي أبدوا فيه تخوفهم من انخفاض قيمة الصفقة المتفق عليها في وقت سابق.

وأشار المسؤولون إلى أن عملية فشل الصفقة في العام الماضي قد تكلف النادي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الاستثمار المفقود.

وكان التحالف الذي يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن انسحابه عبر بيان رسمي في يوليو 2020، من عملية الاستحواذ، بعد مماطلة غير مبررة من قِبَل رابطة الدوري الإنجليزي.

وجاء في البيان وقتها: "مع تقدير عميق لمجتمع نيوكاسل، وأهمية ناديه لكرة القدم، اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

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