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‫"متحدث الصحة": الحالات تعود إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانًا

قال: المتعافي يمكنه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي مباشرة

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلاً ورصداً للحالات اليومية لفيروس كورونا، إلا أن هناك على الجانب الآخر دول والتي تميزت بنسبة تغطية للقاحات في مجتمعها تعود الأرقام فيها إلى التحكم بمستويات أكثر أمانًا.
وأضاف: وهذا بحمد الله ما نلاحظه في المملكة بعودة الحالات إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئناناً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم.
ونوه إلى أن "الصحة" في ذات الوقت تتابع بقية الحالات سواءً المنومة أو ما هي في العنايات الحرجة والتي نلاحظ أن فيها نسبًا مرتفعة، ولكن نعلم دائمًا أن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها، ونحن نستبشر خيراً في مقبل الأيام أن تشهد انخفاضًا فيها، والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من مضى على أخذه للجرعة الثانية ما بين الـ 3 أشهر إلى ستة أشهر ممن هم أعمارهم من 16 عاماً، منوهًا إلى أن المتعافي من الإصابة بإمكانه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة.
وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 56 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23،6 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم بأن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية، وذلك تشاركًا مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة، وذلك من خلال تكثيف أمانات المناطق والبلديات الفرعية زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ سجل القطاع البلدي نسبة امتثال مطمئنة.
وأبان أن الوزارة ممثلةً بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من شهر أكتوبر وحتى يوم أمس؛ (528.489) زيارة.
وأوضح أن القطاع البلدي بالوزارة مستمر في تنفيذه للجولات الميدانية الرقابية، وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية من خلال أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ عبر زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات.
وأضاف السويلم أن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمِحَال التجارية؛ التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال "محصّن"، وذلك عبر تطبيق "توكلنا"، بدءًا من يوم بعد الغد الثلاثاء 1 فبراير 2022م؛ حرصًا على صحة الجميع، وتجنبًا أيضًا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية.
وتؤكد الوزارة، على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة؛ عبر الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، بالإضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة.
وختم السويلم حديثه بالتأكيد على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستقبل بلاغات مخالفات الإجراءات الوقائية عبر أمانات المناطق على الرقم (940)، أو عبر المنافذ الرسمية المعلن عنها والمعتمدة من الوزارة.

وزارة الصحة كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫"متحدث الصحة": الحالات تعود إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانًا
سبق

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلاً ورصداً للحالات اليومية لفيروس كورونا، إلا أن هناك على الجانب الآخر دول والتي تميزت بنسبة تغطية للقاحات في مجتمعها تعود الأرقام فيها إلى التحكم بمستويات أكثر أمانًا.
وأضاف: وهذا بحمد الله ما نلاحظه في المملكة بعودة الحالات إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئناناً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم.
ونوه إلى أن "الصحة" في ذات الوقت تتابع بقية الحالات سواءً المنومة أو ما هي في العنايات الحرجة والتي نلاحظ أن فيها نسبًا مرتفعة، ولكن نعلم دائمًا أن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها، ونحن نستبشر خيراً في مقبل الأيام أن تشهد انخفاضًا فيها، والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من مضى على أخذه للجرعة الثانية ما بين الـ 3 أشهر إلى ستة أشهر ممن هم أعمارهم من 16 عاماً، منوهًا إلى أن المتعافي من الإصابة بإمكانه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة.
وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 56 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23،6 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم بأن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية، وذلك تشاركًا مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة، وذلك من خلال تكثيف أمانات المناطق والبلديات الفرعية زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ سجل القطاع البلدي نسبة امتثال مطمئنة.
وأبان أن الوزارة ممثلةً بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من شهر أكتوبر وحتى يوم أمس؛ (528.489) زيارة.
وأوضح أن القطاع البلدي بالوزارة مستمر في تنفيذه للجولات الميدانية الرقابية، وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية من خلال أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ عبر زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات.
وأضاف السويلم أن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمِحَال التجارية؛ التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال "محصّن"، وذلك عبر تطبيق "توكلنا"، بدءًا من يوم بعد الغد الثلاثاء 1 فبراير 2022م؛ حرصًا على صحة الجميع، وتجنبًا أيضًا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية.
وتؤكد الوزارة، على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة؛ عبر الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، بالإضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة.
وختم السويلم حديثه بالتأكيد على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستقبل بلاغات مخالفات الإجراءات الوقائية عبر أمانات المناطق على الرقم (940)، أو عبر المنافذ الرسمية المعلن عنها والمعتمدة من الوزارة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:51 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
05:01 PM

‫"متحدث الصحة": الحالات تعود إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانًا

قال: المتعافي يمكنه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي مباشرة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلاً ورصداً للحالات اليومية لفيروس كورونا، إلا أن هناك على الجانب الآخر دول والتي تميزت بنسبة تغطية للقاحات في مجتمعها تعود الأرقام فيها إلى التحكم بمستويات أكثر أمانًا.
وأضاف: وهذا بحمد الله ما نلاحظه في المملكة بعودة الحالات إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئناناً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم.
ونوه إلى أن "الصحة" في ذات الوقت تتابع بقية الحالات سواءً المنومة أو ما هي في العنايات الحرجة والتي نلاحظ أن فيها نسبًا مرتفعة، ولكن نعلم دائمًا أن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها، ونحن نستبشر خيراً في مقبل الأيام أن تشهد انخفاضًا فيها، والأهم أن نواصل الاحترازات الوقائية والتقيد بها والحصول على اللقاحات المستحقة.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن الجرعة المنشطة أو المعززة يستطيع الحصول عليها كل من مضى على أخذه للجرعة الثانية ما بين الـ 3 أشهر إلى ستة أشهر ممن هم أعمارهم من 16 عاماً، منوهًا إلى أن المتعافي من الإصابة بإمكانه الحصول على الجرعة التنشيطية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مباشرة.
وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 56 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23،6 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ سيف السويلم بأن الوزارة تواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية، وذلك تشاركًا مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة مع القطاعات الحكومية كافة، وذلك من خلال تكثيف أمانات المناطق والبلديات الفرعية زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ سجل القطاع البلدي نسبة امتثال مطمئنة.
وأبان أن الوزارة ممثلةً بأمانات المناطق، نفذت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من شهر أكتوبر وحتى يوم أمس؛ (528.489) زيارة.
وأوضح أن القطاع البلدي بالوزارة مستمر في تنفيذه للجولات الميدانية الرقابية، وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية من خلال أمانات المناطق والبلديات الفرعية؛ عبر زياراتها التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات.
وأضاف السويلم أن الوزارة تشدد على أصحاب المنشآت والمِحَال التجارية؛ التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال "محصّن"، وذلك عبر تطبيق "توكلنا"، بدءًا من يوم بعد الغد الثلاثاء 1 فبراير 2022م؛ حرصًا على صحة الجميع، وتجنبًا أيضًا للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية.
وتؤكد الوزارة، على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة؛ عبر الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، بالإضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات لقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة.
وختم السويلم حديثه بالتأكيد على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستقبل بلاغات مخالفات الإجراءات الوقائية عبر أمانات المناطق على الرقم (940)، أو عبر المنافذ الرسمية المعلن عنها والمعتمدة من الوزارة.

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