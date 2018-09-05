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لإنتاج محتوى رقمي.. "تطوير" تطلق برنامج "التصميم التعليمي"

ورش عمل تعقبها متابعة إلكترونية وإشراف تقني لمدة 6 أشهر

أطلقت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية مبادرة نوعية بالتعاون مع خبراء عالميين من أجل دعم تحسين ممارسات المعلمين تجاه إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي.

وتعتمد المبادرة على تنظيم برنامج تدريبي يتألف من ورش عمل متبوعة ببرنامج متابعة إلكتروني وإشراف تقني لمدة ستة أشهر عن طريق بوابة "عين"، للمساهمة في إثراء الميدان بالمنتجات الرقمية التعليمية ذات الجودة العالية من خلال تطبيق مبادئ "التصميم التعليمي".

يأتي ذلك في إطار السعي لتوظيف هذا "التصميم" في الفصول الدراسية كأحد العوامل الأساسية في التحول نحو التعليم الرقمي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبدأت أولى ورش عمل "المصمم المحترف" في مقر وزارة التعليم صباح اليوم، وتستمر لمدة يومين بحضور أكثر من 100 معلم ومعلمة من المهتمين بالبرمجة والتصاميم.

ويهدف برنامج "المصمم التعليمي المحترف" إلى تمكين المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات من إنتاج محتوى رقمي تعليمي وفق المعايير العالمية والتربوية.

وكانت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية اشترطت للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح سعودي/ة الجنسية ، وأن يكون على رأس العمل، ولديه شغف التغيير، والقدرة على نقل الخبرة للزملاء، ومهارة العمل ضمن الفريق مع إحضار عدد من المواد المدرسية أو الخطط الدراسية للعمل عليها وتحويلها خلال البرنامج التدريبي.

وأوضحت الشركة أنها قدمت مجموعة مبتكرة كنماذج لهذا المحتوى مثل مسلسل القيم "فواز ونورة"، ومسلسل "عائلة سالم" الذي يبسط مفاهيم العلوم والرياضيات للمرحلة المتوسطة، ومجموعة من الألعاب الإلكترونية والتجارب العلمية الماتعة بهدف تبسيط التعلم وتوظيف التشويق والاثارة في عرض المعلومة العلمية والقيمة التربوية.

وذكرت الشركة أن البرنامج التدريبي يقدم من خلال جزئين، وإطار زمني مدته ستة أشهر، ويتمثل الجزء الأول في ورشة عمل مدتها يومان خلال الفترة 5- 6 سبتمبر 2018م، بينما يقوم الجزء الثاني على شكل افتراضي يتضمن لقاءات ومواد تعليمية موجهة ومهام تطبيقية، وتسليم مشروع "التصميم التعليمي" الذي يعد متطلباً لاستكمال البرنامج للحصول على الشهادة.


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لإنتاج محتوى رقمي.. "تطوير" تطلق برنامج "التصميم التعليمي"
سبق

أطلقت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية مبادرة نوعية بالتعاون مع خبراء عالميين من أجل دعم تحسين ممارسات المعلمين تجاه إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي.

وتعتمد المبادرة على تنظيم برنامج تدريبي يتألف من ورش عمل متبوعة ببرنامج متابعة إلكتروني وإشراف تقني لمدة ستة أشهر عن طريق بوابة "عين"، للمساهمة في إثراء الميدان بالمنتجات الرقمية التعليمية ذات الجودة العالية من خلال تطبيق مبادئ "التصميم التعليمي".

يأتي ذلك في إطار السعي لتوظيف هذا "التصميم" في الفصول الدراسية كأحد العوامل الأساسية في التحول نحو التعليم الرقمي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبدأت أولى ورش عمل "المصمم المحترف" في مقر وزارة التعليم صباح اليوم، وتستمر لمدة يومين بحضور أكثر من 100 معلم ومعلمة من المهتمين بالبرمجة والتصاميم.

ويهدف برنامج "المصمم التعليمي المحترف" إلى تمكين المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات من إنتاج محتوى رقمي تعليمي وفق المعايير العالمية والتربوية.

وكانت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية اشترطت للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح سعودي/ة الجنسية ، وأن يكون على رأس العمل، ولديه شغف التغيير، والقدرة على نقل الخبرة للزملاء، ومهارة العمل ضمن الفريق مع إحضار عدد من المواد المدرسية أو الخطط الدراسية للعمل عليها وتحويلها خلال البرنامج التدريبي.

وأوضحت الشركة أنها قدمت مجموعة مبتكرة كنماذج لهذا المحتوى مثل مسلسل القيم "فواز ونورة"، ومسلسل "عائلة سالم" الذي يبسط مفاهيم العلوم والرياضيات للمرحلة المتوسطة، ومجموعة من الألعاب الإلكترونية والتجارب العلمية الماتعة بهدف تبسيط التعلم وتوظيف التشويق والاثارة في عرض المعلومة العلمية والقيمة التربوية.

وذكرت الشركة أن البرنامج التدريبي يقدم من خلال جزئين، وإطار زمني مدته ستة أشهر، ويتمثل الجزء الأول في ورشة عمل مدتها يومان خلال الفترة 5- 6 سبتمبر 2018م، بينما يقوم الجزء الثاني على شكل افتراضي يتضمن لقاءات ومواد تعليمية موجهة ومهام تطبيقية، وتسليم مشروع "التصميم التعليمي" الذي يعد متطلباً لاستكمال البرنامج للحصول على الشهادة.


05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:43 PM

لإنتاج محتوى رقمي.. "تطوير" تطلق برنامج "التصميم التعليمي"

ورش عمل تعقبها متابعة إلكترونية وإشراف تقني لمدة 6 أشهر

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أطلقت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية مبادرة نوعية بالتعاون مع خبراء عالميين من أجل دعم تحسين ممارسات المعلمين تجاه إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي.

وتعتمد المبادرة على تنظيم برنامج تدريبي يتألف من ورش عمل متبوعة ببرنامج متابعة إلكتروني وإشراف تقني لمدة ستة أشهر عن طريق بوابة "عين"، للمساهمة في إثراء الميدان بالمنتجات الرقمية التعليمية ذات الجودة العالية من خلال تطبيق مبادئ "التصميم التعليمي".

يأتي ذلك في إطار السعي لتوظيف هذا "التصميم" في الفصول الدراسية كأحد العوامل الأساسية في التحول نحو التعليم الرقمي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبدأت أولى ورش عمل "المصمم المحترف" في مقر وزارة التعليم صباح اليوم، وتستمر لمدة يومين بحضور أكثر من 100 معلم ومعلمة من المهتمين بالبرمجة والتصاميم.

ويهدف برنامج "المصمم التعليمي المحترف" إلى تمكين المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات من إنتاج محتوى رقمي تعليمي وفق المعايير العالمية والتربوية.

وكانت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية اشترطت للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح سعودي/ة الجنسية ، وأن يكون على رأس العمل، ولديه شغف التغيير، والقدرة على نقل الخبرة للزملاء، ومهارة العمل ضمن الفريق مع إحضار عدد من المواد المدرسية أو الخطط الدراسية للعمل عليها وتحويلها خلال البرنامج التدريبي.

وأوضحت الشركة أنها قدمت مجموعة مبتكرة كنماذج لهذا المحتوى مثل مسلسل القيم "فواز ونورة"، ومسلسل "عائلة سالم" الذي يبسط مفاهيم العلوم والرياضيات للمرحلة المتوسطة، ومجموعة من الألعاب الإلكترونية والتجارب العلمية الماتعة بهدف تبسيط التعلم وتوظيف التشويق والاثارة في عرض المعلومة العلمية والقيمة التربوية.

وذكرت الشركة أن البرنامج التدريبي يقدم من خلال جزئين، وإطار زمني مدته ستة أشهر، ويتمثل الجزء الأول في ورشة عمل مدتها يومان خلال الفترة 5- 6 سبتمبر 2018م، بينما يقوم الجزء الثاني على شكل افتراضي يتضمن لقاءات ومواد تعليمية موجهة ومهام تطبيقية، وتسليم مشروع "التصميم التعليمي" الذي يعد متطلباً لاستكمال البرنامج للحصول على الشهادة.


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