"أمن الحج" تعقد المؤتمر الصحفي الأول.. اليوم

تعقد قيادة قوات أمن الحج اليوم المؤتمر الصحفي الأول بالمشاعر المقدسة لاستعراض خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1442هـ.
تعقد قيادة قوات أمن الحج اليوم المؤتمر الصحفي الأول بالمشاعر المقدسة لاستعراض خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1442هـ.
تعقد قيادة قوات أمن الحج اليوم المؤتمر الصحفي الأول بالمشاعر المقدسة لاستعراض خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1442هـ.
تعقد قيادة قوات أمن الحج اليوم المؤتمر الصحفي الأول بالمشاعر المقدسة لاستعراض خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1442هـ.