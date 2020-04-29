"سبيماكو الدوائية" تعقد اتفاقية مع "أمجن الأمريكية" لتوطين تقنية لأدوية بيولوجية

برعاية وزير الصحة وتماشيًا مع رؤية 2030

برعاية وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أبرمت شركة سبيماكو الدوائية مع شركة أمجن الأمريكية اتفاقية توطين حقوق التسويق ونقل تقنية بعض خطوات التصنيع لأحد مستحضرات التقنية الحيوية "البيولوجية" عالية الجودة، الذي يُستخدم لعلاج الأمراض المناعية، مثل مرضَيْ الروماتويد والصدفية، وبعض الأمراض المناعية الأخرى.

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في الحث على توطين الصناعات الدوائية عالية التقنية، وزيادة المحتوى المحلي.

وتنص الاتفاقية على حصول "سبيماكو الدوائية" على حقوق التسويق والعلامة التجارية لمستحضر "أداليموماب"، على أن يتم تسجيل "سبيماكو الدوائية" كمالك لحقوق التسويق لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

كما تم تسجيل المستحضر أيضًا لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، وهيئة الأدوية الأوربية (EMA) ، وتم تسويقه بنجاح في عدد كبير من البلدان الأوروبية.

ونصت الاتفاقية أيضًا على نقل وتوطين التقنية لبعض خطوات التصنيع لذلك المستحضر البيولوجي إلى مصنع الشركة في منطقة القصيم.

ومن المخطط أن يكون هذا المنتج بداية لتحالف استراتيجي بين الشركتَيْن؛ ليشمل المزيد من مستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو الدوائية"، الدكتور محمد بن سلطان السلطان، أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها في السعودية والشرق الأوسط، وستعزز مكانة "سبيماكو الدوائية"، وتضعها في الصدارة، وفي قيادة الصناعة الدوائية؛ وذلك بتحقيق أحد أهم أهداف "رؤية السعودية 2030" و"برنامج التحوُّل الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي.

وأشار "السلطان" إلى أن خطوات نقل وتوطين التقنية إلى مصنع الشركة بالقصيم التي شملتها الاتفاقية ستسهم في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في مصنع "سبيماكو الدوائية"، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم للعمل على تلك النوعية من المستحضرات البيولوجية.

وأشار الدكتور محمد السلطان إلى أن التحالف الاستراتيجي الجديد مع شركة "أمجن العالمية" يُعتبر من أهم التحالفات التي قامت بها "سبيماكو الدوائية" مؤخرًا. منوهًا بحرص الشركة على توفير أحدث تقنيات العلاجات للمرضى ومقدمي الخدمات الصحية بالسعودية وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية؛ وذلك انطلاقًا من موقع الشركة الريادي بالسعودية. مشيرًا إلى أن "سبيماكو الدوائية" تُسهم في تحقيق الأمن الدوائي بالسعودية.

من جهته، أشاد طراد الخليوي، المدير العام لـ"أمجن" بالسعودية، بالقطاع الصحي في السعودية، وبما يشهده من تطوُّر ونقلة نوعية.. مؤكدًا أن "تحالفنا مع (سبيماكو الدوائية) يأتي انطلاقًا من استراتيجيتنا في تطوير الصناعات الدوائية في السعودية، بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق رضا المراجعين والمرضى وأُسَرهم ومجتمعهم عن الخدمات الصحية".

وأفاد "الخليوي" بأن الصناعات الدوائية في مجال التقنية الحيوية "البيولوجية" تعتبر شديدة التعقيد، وتحتاج إلى استثمارات عالية التكلفة. وأشاد بجهود شركتَيْ أمجن وسبيماكو الدوائية من أجل الوصول لذلك الاتفاق. كما أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به "سبيماكو الدوائية" في سوق صناعة الدواء بالسعودية، وما يلازمه من تطوير وتأهيل للكوادر البشرية السعودية التي أثبتت جدارتها في مجال صناعة الدواء؛ وهو ما انعكس على جودة المنتجات؛ لتتطابق مع المعايير والمواصفات العالمية.