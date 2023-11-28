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﻿للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يغادر للدوحة

تغادر بعثة المنتخب السعودي غدًا الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى "الدوحة" عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" كلف مساعده "لورينت بونادي" ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون "رينارد" مشرفًا عامًا على المنتخب.

وضمت قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.

وسيدشن الأخضر مشاركته يوم الأربعاء القادم بملاقاة منتخب الأردن على ملعب المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يغادر للدوحة
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي غدًا الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى "الدوحة" عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" كلف مساعده "لورينت بونادي" ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون "رينارد" مشرفًا عامًا على المنتخب.

وضمت قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.

وسيدشن الأخضر مشاركته يوم الأربعاء القادم بملاقاة منتخب الأردن على ملعب المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

﻿للمشاركة في بطولة كأس العرب فيفا 2021 .. الأخضر يغادر للدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغادر بعثة المنتخب السعودي غدًا الأحد عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى "الدوحة" عاصمة دولة قطر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2021 .

وسيُجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي" عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يُذكر أن المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" كلف مساعده "لورينت بونادي" ليكون مديرًا فنيًا للأخضر أثناء مشاركته في كأس العرب فيفا قطر 2021، فيما سيكون "رينارد" مشرفًا عامًا على المنتخب.

وضمت قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، عبدالله رديف، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.

وسيدشن الأخضر مشاركته يوم الأربعاء القادم بملاقاة منتخب الأردن على ملعب المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.

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