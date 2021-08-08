"لينوڤو" الشريك التقني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخبات الوطنية

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد شراكة مع شركة "لينوفو" لتكون الشريك التقني الرسمي للاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو المجلس نعيم البكر، والمدير العام لشركة لينوفو في السعودية مروان البساط، وبمشاركة نجم المنتخب الوطني الأول صالح الشهري، ونجم المنتخب الوطني الأولمبي عبدالإله العمري.

وتأتي الشراكة التقنية مع "لينوفو" لتكون داعماً تقنياً للمنتخبات الوطنية وللاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى رعايتها لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، *ووضع شعار لينوفو على شاشة تقنية الفيديو المساعد للحكم، ولوحة تبديل اللاعبين.*

من جانبه أعرب الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم عن سعادته بتوقيع الشراكة، مشيراً إلى أن الطرفين سيتعاونان معاً من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما يخدم الكرة السعودية.

من جهته، أكد المدير العام لشركة "لينوفو" في السعودية، مروان البساط، أن الشراكة مع الاتحاد السعودي تمثل واحداً من أهم أهداف الشركة التي تسعى لإحداث تأثير تقني في كرة القدم السعودية.

وأعرب البساط عن سعادته بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتعاون المميز خلال فترة المفاوضات، وهو الأمر الذي دفع "لينوفو" للتعاون مع الاتحاد مستعينة بأفضل التقنيات التي تمتلكها الشركة لتطوير الإمكانات الفنية والتقنية وتوفير الأجهزة ومتابعة المنتخبات الوطنية، معرباً عن حماس الشركة لهذا التعاون مع رؤيةٍ مشتركةٍ قائمة على الاستفادة من خدمات الشركة.