"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"وزارة التجارة
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"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-05
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:56 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:59 PM
"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
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