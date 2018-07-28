"جامعة نجران" تواصل اجتماعاتها لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضوريًّا

اطلعت على الإحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين الحاصلين على اللقاحات

كثّفت اللجنة العليا بجامعة نجران اجتماعاتها؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًّا من خلال عقد الاجتماعات ومناقشة ما تم تنفيذه من قِبَل وكالات الجامعة وكلياتها وكذلك العمادات؛ لتأمين سلامة الطلبة في ظل العودة المرتقبة لهم خلال الشهر القادم.

وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجامعة أ.د. فلاح بن فرج السبيعي وعضوية أعضاء اللجنة، اجتماعها الدوري؛ للوقوف على آخر المستجدات التي تضمن العودة الآمنة وسير الحركة التعليمية وفق الخطط المطروحة.

واطلعت اللجنة -خلال الاجتماع- على التقارير المرفوعة للوزارة من وكالة الشؤون التعليمية، وكذلك الإحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين لمن تم تحصينهم، كما ناقشت آلية الدخول للمدينة الجامعية بدءًا من الأحد القادم، وتكثيف التعاون مع التعليم العام من خلال استعداد مراكز اللقاحات بالجامعة لاستقبالهم وتلقي الجرعات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د.صالح الحارثي أن الجامعةً تعزز من إجراءاتها الاحترازية؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب والطالبات لتحقيق العودة الآمنة وعودة الحياة الطبيعية داخل القاعات الدراسية والمعامل؛ بما يضمن جودة التعليم ومواصلة البناء، منوهًا بضرورة تلقي منسوبي الجامعة للقاح؛ حيث إن الجامعة ستطبق قرار منع الدخول للمدينة الجامعية لغير الفئات المسموح لها "محصن، محصن جرعة أولي، محصن متعافٍ" بدءًا من الأحد القادم بتاريخ 22/ 12/ 1442هـ.