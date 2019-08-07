إعادة تشغيل تكييف مطار جازان بعد انقطاع محدود جراء الأمطار

هيئة الطيران المدني تابعت القضية منذ اللحظة الأولى

تمكنت الجهات الفنية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، من إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له أجهزة التكييف المركزي، مما تسبب في خروجها عن الخدمة لساعات محدودة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان يوم أمس.

ووفرت إدارة المطار أجهزة تكييف ومراوح لتلطيف الجو، من خلال توزيع عددٍ منها على مكاتب الموظفين والصالات الداخلية حتى تمت إعادة تشغيلها.

وبينت مصادر "سبق" أن هيئة الطيران المدني تابعت حيثيات الحادثة، ووجهت على الفور بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة حتى إعادة التكييف إلى وضعه الطبيعي، كما وجهت بمضاعفة جهد الفرق الفنية بشكل عاجل، مما ينعكس على راحة المسافرين ومستخدمي المطار.