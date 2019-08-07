النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة تشغيل تكييف مطار جازان بعد انقطاع محدود جراء الأمطار

هيئة الطيران المدني تابعت القضية منذ اللحظة الأولى

تمكنت الجهات الفنية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، من إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له أجهزة التكييف المركزي، مما تسبب في خروجها عن الخدمة لساعات محدودة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان يوم أمس.

ووفرت إدارة المطار أجهزة تكييف ومراوح لتلطيف الجو، من خلال توزيع عددٍ منها على مكاتب الموظفين والصالات الداخلية حتى تمت إعادة تشغيلها.
وبينت مصادر "سبق" أن هيئة الطيران المدني تابعت حيثيات الحادثة، ووجهت على الفور بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة حتى إعادة التكييف إلى وضعه الطبيعي، كما وجهت بمضاعفة جهد الفرق الفنية بشكل عاجل، مما ينعكس على راحة المسافرين ومستخدمي المطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة تشغيل تكييف مطار جازان بعد انقطاع محدود جراء الأمطار
سبق

تمكنت الجهات الفنية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، من إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له أجهزة التكييف المركزي، مما تسبب في خروجها عن الخدمة لساعات محدودة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان يوم أمس.

ووفرت إدارة المطار أجهزة تكييف ومراوح لتلطيف الجو، من خلال توزيع عددٍ منها على مكاتب الموظفين والصالات الداخلية حتى تمت إعادة تشغيلها.
وبينت مصادر "سبق" أن هيئة الطيران المدني تابعت حيثيات الحادثة، ووجهت على الفور بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة حتى إعادة التكييف إلى وضعه الطبيعي، كما وجهت بمضاعفة جهد الفرق الفنية بشكل عاجل، مما ينعكس على راحة المسافرين ومستخدمي المطار.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:46 PM

إعادة تشغيل تكييف مطار جازان بعد انقطاع محدود جراء الأمطار

هيئة الطيران المدني تابعت القضية منذ اللحظة الأولى

A A A
فهد كاملي - جازان
1
662

تمكنت الجهات الفنية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، من إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له أجهزة التكييف المركزي، مما تسبب في خروجها عن الخدمة لساعات محدودة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان يوم أمس.

ووفرت إدارة المطار أجهزة تكييف ومراوح لتلطيف الجو، من خلال توزيع عددٍ منها على مكاتب الموظفين والصالات الداخلية حتى تمت إعادة تشغيلها.
وبينت مصادر "سبق" أن هيئة الطيران المدني تابعت حيثيات الحادثة، ووجهت على الفور بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة والعاجلة حتى إعادة التكييف إلى وضعه الطبيعي، كما وجهت بمضاعفة جهد الفرق الفنية بشكل عاجل، مما ينعكس على راحة المسافرين ومستخدمي المطار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,552
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,680

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة