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إصابة مدرب الهلال رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا

أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا .

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق ‎الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ".

وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة مدرب الهلال رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا
سبق

أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا .

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق ‎الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ".

وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:21 PM

إصابة مدرب الهلال رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا .

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق ‎الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ".

وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

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