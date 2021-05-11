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المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

البحرين: تعذّر رؤية هلال شهر شوال اليوم والخميس أول أيام العيد

المجلس الأعلى: يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا

أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس: اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مساء يـوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وحيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان؛ فإن يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م.. وبناء عليه؛ فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذُكر شرعًا.. جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

البحرين عيد الفطر المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين: تعذّر رؤية هلال شهر شوال اليوم والخميس أول أيام العيد
سبق

أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس: اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مساء يـوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وحيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان؛ فإن يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م.. وبناء عليه؛ فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذُكر شرعًا.. جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
10:02 PM

البحرين: تعذّر رؤية هلال شهر شوال اليوم والخميس أول أيام العيد

المجلس الأعلى: يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس: اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مساء يـوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وحيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان؛ فإن يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م.. وبناء عليه؛ فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذُكر شرعًا.. جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

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