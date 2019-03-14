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لمواجهة كورونا.. "آبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت

خصّصت 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي بجميع أنحاء العالم

قرّرت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل"؛ إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب تيم كوك المدير التنفيذي لـ"آبل"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)".

وأضاف كوك: "ستغلق آبل مؤقتًا جميعَ المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لمواجهة كورونا.. "آبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت
سبق

قرّرت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل"؛ إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب تيم كوك المدير التنفيذي لـ"آبل"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)".

وأضاف كوك: "ستغلق آبل مؤقتًا جميعَ المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:11 PM

لمواجهة كورونا.. "آبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت

خصّصت 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي بجميع أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل"؛ إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب تيم كوك المدير التنفيذي لـ"آبل"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)".

وأضاف كوك: "ستغلق آبل مؤقتًا جميعَ المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

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