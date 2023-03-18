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بريطانيا.. إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا بسبب "كورونا"

جيبوتي تؤكد أول حالة إصابة بالفيروس

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت وزيرة أسكتلندا الأولى أن المدارس فقدت العديد من الموظفين جراء المرض، وبات من غير الآمن استمرار الدراسة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات قرارا مماثلاً في إنجلترا مع ارتفاع عدد الإصابات، وتزايد أعداد من يعزلون أنفسهم جراء الإصابة بالمرض.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة إن المصاب إسباني الجنسية كان ضمن وحدة قوات خاصة إسبانية تضم 32 فرداً وصلت إلى البلاد يوم 14 مارس، وتأكدت إصابته بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا.. إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت وزيرة أسكتلندا الأولى أن المدارس فقدت العديد من الموظفين جراء المرض، وبات من غير الآمن استمرار الدراسة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات قرارا مماثلاً في إنجلترا مع ارتفاع عدد الإصابات، وتزايد أعداد من يعزلون أنفسهم جراء الإصابة بالمرض.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة إن المصاب إسباني الجنسية كان ضمن وحدة قوات خاصة إسبانية تضم 32 فرداً وصلت إلى البلاد يوم 14 مارس، وتأكدت إصابته بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:30 PM

بريطانيا.. إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا بسبب "كورونا"

جيبوتي تؤكد أول حالة إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت وزيرة أسكتلندا الأولى أن المدارس فقدت العديد من الموظفين جراء المرض، وبات من غير الآمن استمرار الدراسة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات قرارا مماثلاً في إنجلترا مع ارتفاع عدد الإصابات، وتزايد أعداد من يعزلون أنفسهم جراء الإصابة بالمرض.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة إن المصاب إسباني الجنسية كان ضمن وحدة قوات خاصة إسبانية تضم 32 فرداً وصلت إلى البلاد يوم 14 مارس، وتأكدت إصابته بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

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